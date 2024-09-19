https://ria.ru/20240919/pentagon-1973604607.html
Пентагон принял истребители F-35 после отмены ограничений, пишут СМИ
Пентагон принял истребители F-35 после отмены ограничений, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Пентагон принял истребители F-35 после отмены ограничений, пишут СМИ
Министерство обороны США приняло 36 новых истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin после отмены ограничений на их поставки, действовавших год,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:33
2024-09-19T12:33
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны США приняло 36 новых истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin после отмены ограничений на их поставки, действовавших год, сообщило во вторник издание Defense News. "США официально приняли 36 новых истребителей пятого поколения F-35 после прекращения перерыва на их поставки в июле, 29 истребителей уже доставлены на базы", - пишет издание. В июле 2023 года Пентагон отказался принимать модернизированные истребители F-35 из-за проблем с интеграцией программного обеспечения. После разработки новой версии программного обеспечения ограничения на поставки истребителей вооруженным силам США были сняты. Как сообщает издание, новые истребители пока не могут использоваться в реальных боевых действиях. Генерал-лейтенант Майкл Шмидт, ответственный за программу F-35, отметил, что для возможности боевого применения истребителей предстоит "ещё немного поработать". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Пентагон передавало, что стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов, оказавшись самой затратной из из всех проектов разработки американских систем вооружения. Ранее минобороны США удерживало часть оплаты по контракту с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35 в размере 5 миллионов долларов за каждую машину из-за отсутствия усовершенствованного оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что подрядчик американского оборонного ведомства до конца 2024 года поставит США от 75 до 110 самолетов.
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В мире, Технологии, США, Министерство обороны США, Lockheed Martin , F-35
Пентагон принял истребители F-35 после отмены ограничений, пишут СМИ
Defense News: Пентагон принял 36 истребителей F-35 после отмены ограничений
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Министерство обороны США приняло 36 новых истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin после отмены ограничений на их поставки, действовавших год, сообщило во вторник издание Defense News.
"США официально приняли 36 новых истребителей пятого поколения F-35 после прекращения перерыва на их поставки в июле, 29 истребителей уже доставлены на базы", - пишет издание.
В июле 2023 года Пентагон отказался принимать модернизированные истребители F-35 из-за проблем с интеграцией программного обеспечения. После разработки новой версии программного обеспечения ограничения на поставки истребителей вооруженным силам США были сняты.
Как сообщает издание, новые истребители пока не могут использоваться в реальных боевых действиях. Генерал-лейтенант Майкл Шмидт, ответственный за программу F-35, отметил, что для возможности боевого применения истребителей предстоит "ещё немного поработать".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Пентагон передавало, что стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов, оказавшись самой затратной из из всех проектов разработки американских систем вооружения.
Ранее минобороны США удерживало часть оплаты по контракту с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35 в размере 5 миллионов долларов за каждую машину из-за отсутствия усовершенствованного оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что подрядчик американского оборонного ведомства до конца 2024 года поставит США от 75 до 110 самолетов.