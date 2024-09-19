https://ria.ru/20240919/pamyatniki-1973541697.html

Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников

Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников - РИА Новости, 19.09.2024

Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по сохранению и восстановлению памятников, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T02:53

2024-09-19T02:53

2024-09-19T02:53

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

новороссийск

вениамин кондратьев

игорь галась

общество

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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по сохранению и восстановлению памятников, сообщает пресс-служба администрации региона. "В крае почти 15 тысяч памятников археологии, 1,5 тысячи - защитникам Отечества. У нас более 1300 памятников архитектуры – за последние два года отреставрировали 77 памятников. Работы продолжаются еще на 84. Особое внимание необходимо уделять объектам, которые находятся в муниципальной собственности. Если же памятники в частной собственности, то ответственность по их содержанию ложится на правообладателя, но необходимо следить, чтобы правила соблюдались. Требования должны быть едины для всех. Для этого надо разработать программу по сохранению и восстановлению памятников в исторических поселениях", - передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на совещании по государственной охране памятников. Глава региона поручил этот вопрос первому вице-губернатору Игорю Галасю. Кондратьев также добавил, что для защиты исторических зданий определили границы шести исторических поселений в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, Ейске, Тамани. По его словам, важно поддерживать порядок в границах поселений, очищать памятники от самовольных вывесок и граффити, выполнять комплексное благоустройство. Также в ходе совещания власти обсудили вопрос реставрации мемориал "Малая земля" в Новороссийске. Губернатор обратил внимание на то, что в следующем году страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "К этой дате памятник необходимо привести в порядок, а прилегающую территорию взять под особую охрану. Главное для нас - это сохранить память. Новороссийск был, есть и будет городом-героем. Легендарная земля должна быть участником великого праздника", - заключил Кондратьев.

https://ria.ru/20240919/korenovsk-1973541146.html

https://ria.ru/20240320/pamyatniki-1934543204.html

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краснодарский край, краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев, игорь галась, общество