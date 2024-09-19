Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников
Губернатор Кубани Кондратьев поручил разработать программу сохранения памятников
© Михаил Воскресенский
Набережная Приморск-Ахтарска, Краснодарский край. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по сохранению и восстановлению памятников, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В крае почти 15 тысяч памятников археологии, 1,5 тысячи - защитникам Отечества. У нас более 1300 памятников архитектуры – за последние два года отреставрировали 77 памятников. Работы продолжаются еще на 84. Особое внимание необходимо уделять объектам, которые находятся в муниципальной собственности. Если же памятники в частной собственности, то ответственность по их содержанию ложится на правообладателя, но необходимо следить, чтобы правила соблюдались. Требования должны быть едины для всех. Для этого надо разработать программу по сохранению и восстановлению памятников в исторических поселениях", - передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на совещании по государственной охране памятников.
Глава региона поручил этот вопрос первому вице-губернатору Игорю Галасю.
Кондратьев также добавил, что для защиты исторических зданий определили границы шести исторических поселений в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, Ейске, Тамани. По его словам, важно поддерживать порядок в границах поселений, очищать памятники от самовольных вывесок и граффити, выполнять комплексное благоустройство.
Также в ходе совещания власти обсудили вопрос реставрации мемориал "Малая земля" в Новороссийске. Губернатор обратил внимание на то, что в следующем году страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"К этой дате памятник необходимо привести в порядок, а прилегающую территорию взять под особую охрану. Главное для нас - это сохранить память. Новороссийск был, есть и будет городом-героем. Легендарная земля должна быть участником великого праздника", - заключил Кондратьев.