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Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников - РИА Новости, 19.09.2024
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Краснодарский край
 
02:53 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/pamyatniki-1973541697.html
Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников
Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников - РИА Новости, 19.09.2024
Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по сохранению и восстановлению памятников, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:53
2024-09-19T02:53
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
новороссийск
вениамин кондратьев
игорь галась
общество
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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по сохранению и восстановлению памятников, сообщает пресс-служба администрации региона. "В крае почти 15 тысяч памятников археологии, 1,5 тысячи - защитникам Отечества. У нас более 1300 памятников архитектуры – за последние два года отреставрировали 77 памятников. Работы продолжаются еще на 84. Особое внимание необходимо уделять объектам, которые находятся в муниципальной собственности. Если же памятники в частной собственности, то ответственность по их содержанию ложится на правообладателя, но необходимо следить, чтобы правила соблюдались. Требования должны быть едины для всех. Для этого надо разработать программу по сохранению и восстановлению памятников в исторических поселениях", - передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на совещании по государственной охране памятников. Глава региона поручил этот вопрос первому вице-губернатору Игорю Галасю. Кондратьев также добавил, что для защиты исторических зданий определили границы шести исторических поселений в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, Ейске, Тамани. По его словам, важно поддерживать порядок в границах поселений, очищать памятники от самовольных вывесок и граффити, выполнять комплексное благоустройство. Также в ходе совещания власти обсудили вопрос реставрации мемориал "Малая земля" в Новороссийске. Губернатор обратил внимание на то, что в следующем году страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "К этой дате памятник необходимо привести в порядок, а прилегающую территорию взять под особую охрану. Главное для нас - это сохранить память. Новороссийск был, есть и будет городом-героем. Легендарная земля должна быть участником великого праздника", - заключил Кондратьев.
https://ria.ru/20240919/korenovsk-1973541146.html
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краснодарский край, краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев, игорь галась, общество
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Игорь Галась, Общество
Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников

Губернатор Кубани Кондратьев поручил разработать программу сохранения памятников

© Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНабережная Приморск-Ахтарска, Краснодарский край
Набережная Приморск-Ахтарска, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Михаил Воскресенский
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Набережная Приморск-Ахтарска, Краснодарский край. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по сохранению и восстановлению памятников, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В крае почти 15 тысяч памятников археологии, 1,5 тысячи - защитникам Отечества. У нас более 1300 памятников архитектуры – за последние два года отреставрировали 77 памятников. Работы продолжаются еще на 84. Особое внимание необходимо уделять объектам, которые находятся в муниципальной собственности. Если же памятники в частной собственности, то ответственность по их содержанию ложится на правообладателя, но необходимо следить, чтобы правила соблюдались. Требования должны быть едины для всех. Для этого надо разработать программу по сохранению и восстановлению памятников в исторических поселениях", - передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на совещании по государственной охране памятников.
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Глава региона поручил этот вопрос первому вице-губернатору Игорю Галасю.
Кондратьев также добавил, что для защиты исторических зданий определили границы шести исторических поселений в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, Ейске, Тамани. По его словам, важно поддерживать порядок в границах поселений, очищать памятники от самовольных вывесок и граффити, выполнять комплексное благоустройство.
Также в ходе совещания власти обсудили вопрос реставрации мемориал "Малая земля" в Новороссийске. Губернатор обратил внимание на то, что в следующем году страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"К этой дате памятник необходимо привести в порядок, а прилегающую территорию взять под особую охрану. Главное для нас - это сохранить память. Новороссийск был, есть и будет городом-героем. Легендарная земля должна быть участником великого праздника", - заключил Кондратьев.
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Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарНовороссийскВениамин КондратьевИгорь ГаласьОбщество
 
 
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