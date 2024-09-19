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Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов - РИА Новости, 19.09.2024
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16:01 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/pamfilova-1973665870.html
Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов
Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов - РИА Новости, 19.09.2024
Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудила с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перспективы взаимодействия Москвы и Минска в сфере развития... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:01
2024-09-19T16:01
политика
россия
белоруссия
москва
элла памфилова
александр лукашенко
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудила с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перспективы взаимодействия Москвы и Минска в сфере развития электоральных процессов и проведения выборов, сообщили в ЦИК России в своем Telegram-канале.Как сообщили в Центризбиркоме РФ, Памфилова приняла участие во встрече руководителей избирательных органов стран СНГ с Лукашенко. "Состоялся предметный, заинтересованный разговор с президентом Белоруссии о перспективах взаимодействия между нашими странами в сфере развития электоральных процессов и проведения выборов, а также откровенный обмен мнениями между участниками встречи о возможных подходах к формированию базовых принципов оценки выборов при проведении международного наблюдения, адекватных современным внутренним и внешним вызовам", - приводит ЦИК РФ слова Памфиловой.
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политика, россия, белоруссия, москва, элла памфилова, александр лукашенко, снг
Политика, Россия, Белоруссия, Москва, Элла Памфилова, Александр Лукашенко, СНГ
Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов

Глава ЦИК Памфилова обсудила с Лукашенко развитие электоральных процессов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудила с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перспективы взаимодействия Москвы и Минска в сфере развития электоральных процессов и проведения выборов, сообщили в ЦИК России в своем Telegram-канале.
Как сообщили в Центризбиркоме РФ, Памфилова приняла участие во встрече руководителей избирательных органов стран СНГ с Лукашенко.
"Состоялся предметный, заинтересованный разговор с президентом Белоруссии о перспективах взаимодействия между нашими странами в сфере развития электоральных процессов и проведения выборов, а также откровенный обмен мнениями между участниками встречи о возможных подходах к формированию базовых принципов оценки выборов при проведении международного наблюдения, адекватных современным внутренним и внешним вызовам", - приводит ЦИК РФ слова Памфиловой.
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ПолитикаРоссияБелоруссияМоскваЭлла ПамфиловаАлександр ЛукашенкоСНГ
 
 
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