https://ria.ru/20240919/pamfilova-1973665870.html

Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов

Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов - РИА Новости, 19.09.2024

Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудила с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перспективы взаимодействия Москвы и Минска в сфере развития... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:01

2024-09-19T16:01

2024-09-19T16:01

политика

россия

белоруссия

москва

элла памфилова

александр лукашенко

снг

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудила с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перспективы взаимодействия Москвы и Минска в сфере развития электоральных процессов и проведения выборов, сообщили в ЦИК России в своем Telegram-канале.Как сообщили в Центризбиркоме РФ, Памфилова приняла участие во встрече руководителей избирательных органов стран СНГ с Лукашенко. "Состоялся предметный, заинтересованный разговор с президентом Белоруссии о перспективах взаимодействия между нашими странами в сфере развития электоральных процессов и проведения выборов, а также откровенный обмен мнениями между участниками встречи о возможных подходах к формированию базовых принципов оценки выборов при проведении международного наблюдения, адекватных современным внутренним и внешним вызовам", - приводит ЦИК РФ слова Памфиловой.

https://ria.ru/20240918/putin-1973494319.html

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политика, россия, белоруссия, москва, элла памфилова, александр лукашенко, снг