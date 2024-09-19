https://ria.ru/20240919/pamfilova-1973665870.html
Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов
Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов - РИА Новости, 19.09.2024
Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудила с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перспективы взаимодействия Москвы и Минска в сфере развития... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:01
2024-09-19T16:01
2024-09-19T16:01
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудила с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перспективы взаимодействия Москвы и Минска в сфере развития электоральных процессов и проведения выборов, сообщили в ЦИК России в своем Telegram-канале.Как сообщили в Центризбиркоме РФ, Памфилова приняла участие во встрече руководителей избирательных органов стран СНГ с Лукашенко. "Состоялся предметный, заинтересованный разговор с президентом Белоруссии о перспективах взаимодействия между нашими странами в сфере развития электоральных процессов и проведения выборов, а также откровенный обмен мнениями между участниками встречи о возможных подходах к формированию базовых принципов оценки выборов при проведении международного наблюдения, адекватных современным внутренним и внешним вызовам", - приводит ЦИК РФ слова Памфиловой.
https://ria.ru/20240918/putin-1973494319.html
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Политика, Россия, Белоруссия, Москва, Элла Памфилова, Александр Лукашенко, СНГ
Памфилова обсудила с Лукашенко перспективы взаимодействия в сфере выборов
Глава ЦИК Памфилова обсудила с Лукашенко развитие электоральных процессов