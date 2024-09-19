https://ria.ru/20240919/pakistan-1973607037.html

Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией

Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией - РИА Новости, 19.09.2024

Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией

Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:47

2024-09-19T12:47

2024-09-19T12:47

в мире

пакистан

россия

алексей оверчук

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ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. "(Ваш визит) это серьезный вклад с вашей стороны в развитие отношений с Пакистаном. Я хочу сказать вам, что с тем же рвением и приверженностью мы стремимся работать с вами очень тесно и развивать наши двусторонние отношения и торговые связи. Мы стремимся по-настоящему укреплять наши отношения с вашей великой страной", - заявил Шариф на встрече с Оверчуком. Шариф добавил, что надеется, что визит Оверчука в Пакистан выльется в конкретные меры по развитию сотрудничества России и Пакистана. В среду и четверг вице-премьер Оверчук совершает визит в Пакистан.

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пакистан

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в мире, пакистан, россия, алексей оверчук