https://ria.ru/20240919/pakistan-1973607037.html
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией - РИА Новости, 19.09.2024
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:47
2024-09-19T12:47
2024-09-19T12:47
в мире
пакистан
россия
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957122774_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_71610c05dd98480ccf2741c4b15029a2.jpg
ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. "(Ваш визит) это серьезный вклад с вашей стороны в развитие отношений с Пакистаном. Я хочу сказать вам, что с тем же рвением и приверженностью мы стремимся работать с вами очень тесно и развивать наши двусторонние отношения и торговые связи. Мы стремимся по-настоящему укреплять наши отношения с вашей великой страной", - заявил Шариф на встрече с Оверчуком. Шариф добавил, что надеется, что визит Оверчука в Пакистан выльется в конкретные меры по развитию сотрудничества России и Пакистана. В среду и четверг вице-премьер Оверчук совершает визит в Пакистан.
https://ria.ru/20240826/pakistan-1968421117.html
пакистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957122774_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f744496d59ef3d1dbb93606051598422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, россия, алексей оверчук
В мире, Пакистан, Россия, Алексей Оверчук
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией
Премьер Шариф: Пакистан хочет развивать экономические отношения с Россией
ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.
"(Ваш визит) это серьезный вклад с вашей стороны в развитие отношений с Пакистаном. Я хочу сказать вам, что с тем же рвением и приверженностью мы стремимся работать с вами очень тесно и развивать наши двусторонние отношения и торговые связи. Мы стремимся по-настоящему укреплять наши отношения с вашей великой страной", - заявил Шариф на встрече с Оверчуком.
Шариф добавил, что надеется, что визит Оверчука в Пакистан выльется в конкретные меры по развитию сотрудничества России и Пакистана.
В среду и четверг вице-премьер Оверчук совершает визит в Пакистан.