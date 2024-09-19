Рейтинг@Mail.ru
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/pakistan-1973607037.html
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией - РИА Новости, 19.09.2024
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:47
2024-09-19T12:47
в мире
пакистан
россия
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957122774_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_71610c05dd98480ccf2741c4b15029a2.jpg
ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. "(Ваш визит) это серьезный вклад с вашей стороны в развитие отношений с Пакистаном. Я хочу сказать вам, что с тем же рвением и приверженностью мы стремимся работать с вами очень тесно и развивать наши двусторонние отношения и торговые связи. Мы стремимся по-настоящему укреплять наши отношения с вашей великой страной", - заявил Шариф на встрече с Оверчуком. Шариф добавил, что надеется, что визит Оверчука в Пакистан выльется в конкретные меры по развитию сотрудничества России и Пакистана. В среду и четверг вице-премьер Оверчук совершает визит в Пакистан.
https://ria.ru/20240826/pakistan-1968421117.html
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957122774_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f744496d59ef3d1dbb93606051598422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, россия, алексей оверчук
В мире, Пакистан, Россия, Алексей Оверчук
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией

Премьер Шариф: Пакистан хочет развивать экономические отношения с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.
"(Ваш визит) это серьезный вклад с вашей стороны в развитие отношений с Пакистаном. Я хочу сказать вам, что с тем же рвением и приверженностью мы стремимся работать с вами очень тесно и развивать наши двусторонние отношения и торговые связи. Мы стремимся по-настоящему укреплять наши отношения с вашей великой страной", - заявил Шариф на встрече с Оверчуком.
Шариф добавил, что надеется, что визит Оверчука в Пакистан выльется в конкретные меры по развитию сотрудничества России и Пакистана.
В среду и четверг вице-премьер Оверчук совершает визит в Пакистан.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Пакистан продолжит переговоры с Россией по совместным проектам в энергетике
26 августа, 05:15
 
В миреПакистанРоссияАлексей Оверчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала