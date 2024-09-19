https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973586583.html

"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба"

"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба" - РИА Новости, 19.09.2024

"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба"

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" и комплексов управления... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:35

2024-09-19T11:35

2024-09-19T11:35

безопасность

ростех

высокоточные комплексы

конструкторское бюро приборостроения

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" и комплексов управления артиллерией "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР", сообщил холдинг в своём Telegram-канале. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" своевременно выполняет обязательства по государственному оборонному заказу 2024 года. В преддверии Дня оружейника заказчику досрочно поставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" производства АО "НПК "КБМ" и комплексов средств автоматизации управления огнём (КСАУО) артиллерийских подразделений "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР" производства АО "ВНИИ "Сигнал", - говорится в сообщении. Кроме того, заказчику отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА" производства АО "КБП", добавили в холдинге.

https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростех, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения