https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973586583.html
"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба"
"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба" - РИА Новости, 19.09.2024
"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба"
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" и комплексов управления... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:35
2024-09-19T11:35
2024-09-19T11:35
безопасность
ростех
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155246/88/1552468881_0:0:2947:1658_1920x0_80_0_0_8e33fc3b1614a78a196e3b154a79fbd9.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" и комплексов управления артиллерией "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР", сообщил холдинг в своём Telegram-канале. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" своевременно выполняет обязательства по государственному оборонному заказу 2024 года. В преддверии Дня оружейника заказчику досрочно поставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" производства АО "НПК "КБМ" и комплексов средств автоматизации управления огнём (КСАУО) артиллерийских подразделений "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР" производства АО "ВНИИ "Сигнал", - говорится в сообщении. Кроме того, заказчику отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА" производства АО "КБП", добавили в холдинге.
https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155246/88/1552468881_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e311244e0722c3a350e06550e405f2ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения
Безопасность, Ростех, Высокоточные комплексы, Конструкторское бюро приборостроения
"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба"
"Высокоточные комплексы" поставили партию ПЗРК "Верба" и комплексов "Планшет"