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"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба" - РИА Новости, 19.09.2024
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11:35 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973586583.html
"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба"
"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба" - РИА Новости, 19.09.2024
"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба"
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" и комплексов управления... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:35
2024-09-19T11:35
безопасность
ростех
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" и комплексов управления артиллерией "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР", сообщил холдинг в своём Telegram-канале. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" своевременно выполняет обязательства по государственному оборонному заказу 2024 года. В преддверии Дня оружейника заказчику досрочно поставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" производства АО "НПК "КБМ" и комплексов средств автоматизации управления огнём (КСАУО) артиллерийских подразделений "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР" производства АО "ВНИИ "Сигнал", - говорится в сообщении. Кроме того, заказчику отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА" производства АО "КБП", добавили в холдинге.
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безопасность, ростех, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения
Безопасность, Ростех, Высокоточные комплексы, Конструкторское бюро приборостроения
"Высокоточные комплексы" досрочно поставили партию ПЗРК "Верба"

"Высокоточные комплексы" поставили партию ПЗРК "Верба" и комплексов "Планшет"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий с ПЗРК "Верба"
Военнослужащий с ПЗРК Верба - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащий с ПЗРК "Верба". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" и комплексов управления артиллерией "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР", сообщил холдинг в своём Telegram-канале.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" своевременно выполняет обязательства по государственному оборонному заказу 2024 года. В преддверии Дня оружейника заказчику досрочно поставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" производства АО "НПК "КБМ" и комплексов средств автоматизации управления огнём (КСАУО) артиллерийских подразделений "Планшет-А" и "Планшет-М-ИР" производства АО "ВНИИ "Сигнал", - говорится в сообщении.
Кроме того, заказчику отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА" производства АО "КБП", добавили в холдинге.
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БезопасностьРостехВысокоточные комплексыКонструкторское бюро приборостроения
 
 
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