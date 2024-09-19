https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973546944.html

Главком ВМФ оценил готовность применить "самое мощное" оружие подлодок ТОФ

Главком ВМФ оценил готовность применить "самое мощное" оружие подлодок ТОФ - РИА Новости, 19.09.2024

Главком ВМФ оценил готовность применить "самое мощное" оружие подлодок ТОФ

Самое мощное и разрушительное оружие стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, оно находится на крайне высоком уровне готовности к... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T05:03

2024-09-19T05:03

2024-09-19T15:58

россия

камчатка

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Самое мощное и разрушительное оружие стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, оно находится на крайне высоком уровне готовности к применению, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота, торжественная церемония состоялась накануне в пункте постоянного базирования на Камчатке. Соединение удостоилось ордена указом президента России от 10 мая 2024 года за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность."Конечно, высочайший уровень подготовки. Я имею непосредственное отношение к управлению этими силами, вижу, как эти задачи решают корабли. Надо отметить, что это современные корабли. Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий (уровень)", — приводит слова Моисеева Минобороны.Как отметил Моисеев на торжественной церемонии, видео которой опубликовало ведомство, 25-я дивизия подводных лодок уже на протяжении 50 лет применяет самые сложные системы, созданные человечеством, — атомные подводные крейсера, "на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие". Именно оно, по словам главкома, обеспечивает безопасность.Согласно воинскому ритуалу, Моисеев прикрепил к знамени соединения орден Нахимова и орденскую ленту на общем построении экипажей атомных подводных крейсеров. Он отметил, что орден Нахимова олицетворяет собой не только славную историю Военно-морского флота России, но и преемственность поколений.Нынешнее поколение моряков-подводников, по его словам, достойно продолжает победные традиции, заложенные предками, громившими врага на морях во времена становления Российского государства, а также внесшими большой вклад в разгром немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240912/pentagon-1972220628.html

https://ria.ru/20240909/minsk-1971602831.html

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россия, камчатка