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Проект индустриального парка Оренбуржья представили на форуме в Сибири - РИА Новости, 19.09.2024
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Оренбургская область
 
17:32 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973695554.html
Проект индустриального парка Оренбуржья представили на форуме в Сибири
Проект индустриального парка Оренбуржья представили на форуме в Сибири - РИА Новости, 19.09.2024
Проект индустриального парка Оренбуржья представили на форуме в Сибири
Проект индустриального парка "Магниевая долина" представили экспертной комиссии на форуме InPark-2024 в Новосибирске, его создадут на территории Южно-Уральского РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:32
2024-09-19T17:32
оренбургская область
новосибирск
россия
денис паслер
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Проект индустриального парка "Магниевая долина" представили экспертной комиссии на форуме InPark-2024 в Новосибирске, его создадут на территории Южно-Уральского завода магниевых соединений в Кувандыкском городского округе Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Предварительная работа началась в прошлом году: в соответствии с требованиями зарегистрирована управляющая компания – АО "Индустриальный парк "Магниевая долина". Затем площадку завели в Геоинформационную систему индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров. В четверг проект парка представили экспертной комиссии в Новосибирске на форуме InPark-2024. "Мы продолжаем работу по реализации региональной промышленной политики. В регионе функционирует особая экономическая зона "Оренбуржье", созданы технопарк "Масштаб", межрегиональный промышленный кластер полимерных и металлообрабатывающих производств", - сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что индустриальный парк в Кувандыке будет дополнительным благоприятным фактором развития промышленных предприятий обрабатывающего сектора Оренбургской области, повысит их конкурентоспособность и эффективность. Данный парк создается по технологии Brownfield – на месте уже существует промобъект. Также на площадке имеются здания, объекты коммунальной инфраструктуры: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение. Для удобства потенциальных резидентов оборудована парковка. Кроме того, на территории расположено ж/д полотно. Индустриальный парк "Магниевая долина" формируется для создания оптимальных условий для ведения бизнеса и работы производств. Специализация парка – химическая промышленность. На сегодняшний день у парка два потенциальных резидента: ООО "Оренбургская горно-химическая компания" и АО "Южно-Уральский химзавод". Они специализируются на выпуске магниевых удобрений, английской соли. Разработкой концепции парка занимается управленческая команда от Оренбургской области в рамках методической программы Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры. Оператор программы – АНО ДПО "Институт экономики знаний". На протяжении всей методической программы участников сопровождали эксперты-координаторы. На форуме InRussia 17-18 октября в Ставропольском крае состоится финальная защита проекта. После этого инвестор может приступить к регистрации индустриального парка в Минпромторге РФ.
https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973632397.html
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Артем Смирнов
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новосибирск, россия, денис паслер, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Оренбургская область, Новосибирск, Россия, Денис Паслер, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Проект индустриального парка Оренбуржья представили на форуме в Сибири

© Фото : пресс-служба министерства промышленности и энергетики Оренбургской областиВ Оренбургской области создается индустриальный парк "Магниевая долина"
В Оренбургской области создается индустриальный парк Магниевая долина - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба министерства промышленности и энергетики Оренбургской области
В Оренбургской области создается индустриальный парк "Магниевая долина"
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Проект индустриального парка "Магниевая долина" представили экспертной комиссии на форуме InPark-2024 в Новосибирске, его создадут на территории Южно-Уральского завода магниевых соединений в Кувандыкском городского округе Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предварительная работа началась в прошлом году: в соответствии с требованиями зарегистрирована управляющая компания – АО "Индустриальный парк "Магниевая долина". Затем площадку завели в Геоинформационную систему индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров.
В четверг проект парка представили экспертной комиссии в Новосибирске на форуме InPark-2024.
"Мы продолжаем работу по реализации региональной промышленной политики. В регионе функционирует особая экономическая зона "Оренбуржье", созданы технопарк "Масштаб", межрегиональный промышленный кластер полимерных и металлообрабатывающих производств", - сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор региона Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Он отметил, что индустриальный парк в Кувандыке будет дополнительным благоприятным фактором развития промышленных предприятий обрабатывающего сектора Оренбургской области, повысит их конкурентоспособность и эффективность.
Данный парк создается по технологии Brownfield – на месте уже существует промобъект. Также на площадке имеются здания, объекты коммунальной инфраструктуры: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение. Для удобства потенциальных резидентов оборудована парковка. Кроме того, на территории расположено ж/д полотно.
Индустриальный парк "Магниевая долина" формируется для создания оптимальных условий для ведения бизнеса и работы производств. Специализация парка – химическая промышленность.
На сегодняшний день у парка два потенциальных резидента: ООО "Оренбургская горно-химическая компания" и АО "Южно-Уральский химзавод". Они специализируются на выпуске магниевых удобрений, английской соли.
Разработкой концепции парка занимается управленческая команда от Оренбургской области в рамках методической программы Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры. Оператор программы – АНО ДПО "Институт экономики знаний". На протяжении всей методической программы участников сопровождали эксперты-координаторы.
На форуме InRussia 17-18 октября в Ставропольском крае состоится финальная защита проекта. После этого инвестор может приступить к регистрации индустриального парка в Минпромторге РФ.
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Форум "Евразия Global" пройдет в Оренбурге с 24 по 29 сентября
12 сентября, 14:52
 
Оренбургская областьНовосибирскРоссияДенис ПаслерМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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