https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973695554.html

Проект индустриального парка Оренбуржья представили на форуме в Сибири

Проект индустриального парка Оренбуржья представили на форуме в Сибири - РИА Новости, 19.09.2024

Проект индустриального парка Оренбуржья представили на форуме в Сибири

Проект индустриального парка "Магниевая долина" представили экспертной комиссии на форуме InPark-2024 в Новосибирске, его создадут на территории Южно-Уральского РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:32

2024-09-19T17:32

2024-09-19T17:32

оренбургская область

новосибирск

россия

денис паслер

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Проект индустриального парка "Магниевая долина" представили экспертной комиссии на форуме InPark-2024 в Новосибирске, его создадут на территории Южно-Уральского завода магниевых соединений в Кувандыкском городского округе Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Предварительная работа началась в прошлом году: в соответствии с требованиями зарегистрирована управляющая компания – АО "Индустриальный парк "Магниевая долина". Затем площадку завели в Геоинформационную систему индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров. В четверг проект парка представили экспертной комиссии в Новосибирске на форуме InPark-2024. "Мы продолжаем работу по реализации региональной промышленной политики. В регионе функционирует особая экономическая зона "Оренбуржье", созданы технопарк "Масштаб", межрегиональный промышленный кластер полимерных и металлообрабатывающих производств", - сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что индустриальный парк в Кувандыке будет дополнительным благоприятным фактором развития промышленных предприятий обрабатывающего сектора Оренбургской области, повысит их конкурентоспособность и эффективность. Данный парк создается по технологии Brownfield – на месте уже существует промобъект. Также на площадке имеются здания, объекты коммунальной инфраструктуры: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение. Для удобства потенциальных резидентов оборудована парковка. Кроме того, на территории расположено ж/д полотно. Индустриальный парк "Магниевая долина" формируется для создания оптимальных условий для ведения бизнеса и работы производств. Специализация парка – химическая промышленность. На сегодняшний день у парка два потенциальных резидента: ООО "Оренбургская горно-химическая компания" и АО "Южно-Уральский химзавод". Они специализируются на выпуске магниевых удобрений, английской соли. Разработкой концепции парка занимается управленческая команда от Оренбургской области в рамках методической программы Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры. Оператор программы – АНО ДПО "Институт экономики знаний". На протяжении всей методической программы участников сопровождали эксперты-координаторы. На форуме InRussia 17-18 октября в Ставропольском крае состоится финальная защита проекта. После этого инвестор может приступить к регистрации индустриального парка в Минпромторге РФ.

https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973632397.html

https://ria.ru/20240912/orenburg-1972303512.html

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосибирск, россия, денис паслер, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)