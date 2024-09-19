https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973632397.html
Оренбуржье реализовало 1300 проектов по инициативному бюджетированию
Оренбуржье реализовало 1300 проектов по инициативному бюджетированию - РИА Новости, 19.09.2024
Оренбуржье реализовало 1300 проектов по инициативному бюджетированию
Более 1,3 тысячи инициатив на 1,5 миллиарда рублей реализовано в Оренбургской области с 2017 года, проекты исполняются за счет средств областного и местного... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:39
2024-09-19T13:39
2024-09-19T13:39
оренбургская область
оренбургский район
медногорск
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_1f43938f13fe692e3c01e2b25e8b0505.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи инициатив на 1,5 миллиарда рублей реализовано в Оренбургской области с 2017 года, проекты исполняются за счет средств областного и местного бюджетов, а также личных средств жителей, написал губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. Он отметил, что инициативное бюджетирование – механизм, который дополняет все региональные проекты развития, модернизации и благоустройства и дает возможность жителям улучшать свои территории, делать их комфортными, решать оперативные задачи. "Оренбуржцы сами определяют актуальные проекты, например, ремонт Дома культуры, дороги или водопровода, обустройство детской игровой или спортивной площадки. Они реализуются за счет средств областного и местного бюджетов, а также личных средств жителей", - отметил Паслер. Он подчеркнул, что с 2017 года в Оренбуржье было реализовано более 1,3 тысячи инициатив на 1,5 миллиарда рублей. "В 2024 году благодаря участию в областном конкурсном отборе инициативных проектов в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района появилась площадка для баскетбола. В поселке Блявтамак города Медногорска продолжается благоустройство мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны, который появился в 2023 году также благодаря участию жителей в инициативном бюджетировании. В Дубровском сельсовете Шарлыкского района по инициативе жителей заасфальтирован участок улицы", - написал Паслер. Он отметил, что в этом году в Оренбуржье будет реализовано 354 проекта. По словам Паслера, заинтересованность жителей – показатель любви к малой родине, желание жить и работать в родном селе и регионе, а также стимул для развития территории с помощью разных инструментов и программ. Губернатор заключил, что личное участие оренбуржцев в проектах и обратная связь обеспечивает качественный результат и хороший задел на будущее.
https://ria.ru/20240912/orenburg-1972303512.html
https://ria.ru/20240902/shkoly-1970030850.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургский район, медногорск, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургский район, Медногорск, Денис Паслер
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи инициатив на 1,5 миллиарда рублей реализовано в Оренбургской области с 2017 года, проекты исполняются за счет средств областного и местного бюджетов, а также личных средств жителей, написал губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
Он отметил, что инициативное бюджетирование – механизм, который дополняет все региональные проекты развития, модернизации и благоустройства и дает возможность жителям улучшать свои территории, делать их комфортными, решать оперативные задачи.
"Оренбуржцы сами определяют актуальные проекты, например, ремонт Дома культуры, дороги или водопровода, обустройство детской игровой или спортивной площадки. Они реализуются за счет средств областного и местного бюджетов, а также личных средств жителей", - отметил Паслер.
Он подчеркнул, что с 2017 года в Оренбуржье было реализовано более 1,3 тысячи инициатив на 1,5 миллиарда рублей.
"В 2024 году благодаря участию в областном конкурсном отборе инициативных проектов в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района
появилась площадка для баскетбола. В поселке Блявтамак города Медногорска
продолжается благоустройство мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны, который появился в 2023 году также благодаря участию жителей в инициативном бюджетировании. В Дубровском сельсовете Шарлыкского района
по инициативе жителей заасфальтирован участок улицы", - написал Паслер.
Он отметил, что в этом году в Оренбуржье будет реализовано 354 проекта.
По словам Паслера, заинтересованность жителей – показатель любви к малой родине, желание жить и работать в родном селе и регионе, а также стимул для развития территории с помощью разных инструментов и программ.
Губернатор заключил, что личное участие оренбуржцев в проектах и обратная связь обеспечивает качественный результат и хороший задел на будущее.