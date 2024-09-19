https://ria.ru/20240919/odnoklassniki-1973470938.html

Веб-версия ОК стала доступной для незрячих пользователей

Веб-версия ОК стала доступной для незрячих пользователей - РИА Новости, 19.09.2024

Веб-версия ОК стала доступной для незрячих пользователей

Веб-версия Одноклассников теперь адаптирована для незрячих пользователей. При участии Группы цифровой доступности VK сервис успешно прошел внешнюю сертификацию. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:00

2024-09-19T10:00

2024-09-19T10:00

одноклассники

россия

соцсети

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Веб-версия Одноклассников теперь адаптирована для незрячих пользователей. При участии Группы цифровой доступности VK сервис успешно прошел внешнюю сертификацию. Теперь веб-версия ОК поддерживает работу со специальными программами экранного доступа, или скринридерами. Они воспроизводят содержимое экрана, за счет чего незрячие люди воспринимают интерфейс и контент внутри соцсети на слух. Большая часть элементов в веб-версии соцсети получила подписи на всех языках, доступных в ОК. С помощью программы-скринридера можно, например, читать ленту, ставить реакции, обмениваться личными сообщениями, комментировать публикации. Чтобы веб-версия соцсети стала доступной для незрячих людей и успешно прошла внешнюю сертификацию, команда ОК и Группа цифровой доступности VK провели большую работу по адаптации основных функциональных элементов. Понятные для восприятия на слух подписи получили страницы авторизации и регистрации, профиль пользователя, список друзей, фотографии, лента новостей, группы, подарки, личные сообщения, видео, музыка. "Комфорт пользователей в ОК – один из наших ключевых приоритетов, и мы заботимся о том, чтобы максимальное количество людей могли общаться и потреблять контент с помощью нашего продукта. Вслед за мобильным приложением соцсети мы адаптировали веб-версию для незрячих пользователей, и они теперь могут полноценно пользоваться обеими версиями соцсети. Мы надеемся, что нововведения сделают нахождение всех пользователей в ОК более комфортным", – комментирует Ольга Стратанович, руководитель продуктового направления лояльности пользователей в ОК. Веб-версия ОК успешно прошла проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland "Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений". Согласно оценке, веб-версия соцсети получила 82 балла невизуальной доступности из 100 возможных. Экспертиза проводилась по следующим критериям: озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при навигации с клавиатуры, наличие текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и другие.Ранее ОК стали первым доступным для незрячих пользователей приложением соцсети в России. Согласно оценке Everland, приложение ОК получило более 80 баллов невизуальной доступности из 100 возможных. Оно также успешно прошло сертификацию.

https://ria.ru/20240917/master-klassy-1973024618.html

https://ria.ru/20240906/blogery-1971022895.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, россия, соцсети