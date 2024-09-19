https://ria.ru/20240919/obstrely-1973568266.html
В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек
В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 19.09.2024
В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек
Один человек погиб в Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ, обесточены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:15
2024-09-19T10:15
2024-09-19T10:19
херсонская область
в мире
вооруженные силы украины
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Один человек погиб в Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ, обесточены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате варварских обстрелов в Каирах убит 66-летний местный житель", - написал Сальдо.По его словам, всего за минувшие сутки враг выпустил по левобережью Херсонщины 45 снарядов. Под удар попали девять населенных пунктов. В Алешкинском округе повреждены электросети — без света остались 12 населенных пунктов.
https://ria.ru/20240914/obstrel-1972738745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, владимир сальдо
Херсонская область , В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек
В Херсонской области от обстрелов ВСУ умер человек, в некоторых местах нет света