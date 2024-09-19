https://ria.ru/20240919/obstrely-1973568266.html

В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек

В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 19.09.2024

В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек

Один человек погиб в Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ, обесточены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:15

2024-09-19T10:15

2024-09-19T10:19

херсонская область

в мире

вооруженные силы украины

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Один человек погиб в Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ, обесточены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате варварских обстрелов в Каирах убит 66-летний местный житель", - написал Сальдо.По его словам, всего за минувшие сутки враг выпустил по левобережью Херсонщины 45 снарядов. Под удар попали девять населенных пунктов. В Алешкинском округе повреждены электросети — без света остались 12 населенных пунктов.

https://ria.ru/20240914/obstrel-1972738745.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, владимир сальдо