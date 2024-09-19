Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 19.09.2024 (обновлено: 10:19 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/obstrely-1973568266.html
В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек
В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 19.09.2024
В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек
Один человек погиб в Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ, обесточены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:15
2024-09-19T10:19
херсонская область
в мире
вооруженные силы украины
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61a85891ad6aab5e16608ce864deb075.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Один человек погиб в Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ, обесточены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате варварских обстрелов в Каирах убит 66-летний местный житель", - написал Сальдо.По его словам, всего за минувшие сутки враг выпустил по левобережью Херсонщины 45 снарядов. Под удар попали девять населенных пунктов. В Алешкинском округе повреждены электросети — без света остались 12 населенных пунктов.
https://ria.ru/20240914/obstrel-1972738745.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8c77b0a777e69598137c5edc9201d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, владимир сальдо
Херсонская область , В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
В Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погиб человек

В Херсонской области от обстрелов ВСУ умер человек, в некоторых местах нет света

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Один человек погиб в Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ, обесточены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В результате варварских обстрелов в Каирах убит 66-летний местный житель", - написал Сальдо.
По его словам, всего за минувшие сутки враг выпустил по левобережью Херсонщины 45 снарядов. Под удар попали девять населенных пунктов. В Алешкинском округе повреждены электросети — без света остались 12 населенных пунктов.
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
При украинском ударе по Херсонской области погибла пенсионерка
14 сентября, 19:31
 
Херсонская областьВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала