Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов по Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил в четверг журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 23 прилета со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник.
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Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Алешки, Малая Лепетиха, Каиры, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.