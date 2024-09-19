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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/obstrely-1973564983.html
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 19.09.2024
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область
Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:57
2024-09-19T09:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил в четверг журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 23 прилета со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Алешки, Малая Лепетиха, Каиры, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973328851.html
https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html
херсонская область
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов по Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил в четверг журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 23 прилета со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет
18 сентября, 10:03
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Алешки, Малая Лепетиха, Каиры, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия обстрела Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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