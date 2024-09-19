https://ria.ru/20240919/obstrely-1973564983.html

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 19.09.2024

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:57

2024-09-19T09:57

2024-09-19T09:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил в четверг журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 23 прилета со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Алешки, Малая Лепетиха, Каиры, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973328851.html

https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия