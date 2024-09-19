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Россия призвала Финляндию работать над сближением участников ОБСЕ - РИА Новости, 19.09.2024
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17:26 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/obse-1973694225.html
Россия призвала Финляндию работать над сближением участников ОБСЕ
Россия призвала Финляндию работать над сближением участников ОБСЕ - РИА Новости, 19.09.2024
Россия призвала Финляндию работать над сближением участников ОБСЕ
Россия призывает Финляндию, которая станет председателем ОБСЕ в 2025 году, работать над сближением позиций участников Организации, заявил постоянный... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:26
2024-09-19T17:26
в мире
россия
финляндия
александр лукашевич
обсе
евросоюз
нато
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Россия призывает Финляндию, которая станет председателем ОБСЕ в 2025 году, работать над сближением позиций участников Организации, заявил постоянный представитель России Александр Лукашевич. Дипломат отметил, что базис ОБСЕ – консенсус. "Этим она отличается от форматов, работающих на основе большинства или действующих через "палочную дисциплину" как в ЕС и НАТО. В ОБСЕ нужно скрупулёзно работать над сближением позиций, учётом интересов всех государств-участников, поиском общего "знаменателя". Именно это, а не транслирование "мегафонных" призывов, требуется от действующего председательства, которое говорит и действует от имени всех государств-участников. Нужно постоянно помнить об этом", - сказал Лукашевич в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в ответ на презентацию главы МИД Финляндии Элины Валтонен, посвященную приоритетам финского председательства ОБСЕ в 2025 году. Дипломат добавил, что "ОБСЕ стоит перед лицом экзистенциональной угроз". "Мы всё же надеемся, что финские представители будут работать на благо Организации, а не толкать её к точке невозврата", - заключил он.
https://ria.ru/20240911/kursk-1972118718.html
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в мире, россия, финляндия, александр лукашевич, обсе, евросоюз, нато
В мире, Россия, Финляндия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО
Россия призвала Финляндию работать над сближением участников ОБСЕ

Лукашевич призвал Финляндию работать над сближением позиций участников ОБСЕ

© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Россия призывает Финляндию, которая станет председателем ОБСЕ в 2025 году, работать над сближением позиций участников Организации, заявил постоянный представитель России Александр Лукашевич.
Дипломат отметил, что базис ОБСЕ – консенсус.
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"Этим она отличается от форматов, работающих на основе большинства или действующих через "палочную дисциплину" как в ЕС и НАТО. В ОБСЕ нужно скрупулёзно работать над сближением позиций, учётом интересов всех государств-участников, поиском общего "знаменателя". Именно это, а не транслирование "мегафонных" призывов, требуется от действующего председательства, которое говорит и действует от имени всех государств-участников. Нужно постоянно помнить об этом", - сказал Лукашевич в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в ответ на презентацию главы МИД Финляндии Элины Валтонен, посвященную приоритетам финского председательства ОБСЕ в 2025 году.
Дипломат добавил, что "ОБСЕ стоит перед лицом экзистенциональной угроз".
"Мы всё же надеемся, что финские представители будут работать на благо Организации, а не толкать её к точке невозврата", - заключил он.
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