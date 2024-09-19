Россия призвала Финляндию работать над сближением участников ОБСЕ
Лукашевич призвал Финляндию работать над сближением позиций участников ОБСЕ
© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Россия призывает Финляндию, которая станет председателем ОБСЕ в 2025 году, работать над сближением позиций участников Организации, заявил постоянный представитель России Александр Лукашевич.
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"Этим она отличается от форматов, работающих на основе большинства или действующих через "палочную дисциплину" как в ЕС и НАТО. В ОБСЕ нужно скрупулёзно работать над сближением позиций, учётом интересов всех государств-участников, поиском общего "знаменателя". Именно это, а не транслирование "мегафонных" призывов, требуется от действующего председательства, которое говорит и действует от имени всех государств-участников. Нужно постоянно помнить об этом", - сказал Лукашевич в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в ответ на презентацию главы МИД Финляндии Элины Валтонен, посвященную приоритетам финского председательства ОБСЕ в 2025 году.
Дипломат добавил, что "ОБСЕ стоит перед лицом экзистенциональной угроз".
"Мы всё же надеемся, что финские представители будут работать на благо Организации, а не толкать её к точке невозврата", - заключил он.
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