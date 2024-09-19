https://ria.ru/20240919/obse-1973694225.html

Россия призвала Финляндию работать над сближением участников ОБСЕ

Россия призвала Финляндию работать над сближением участников ОБСЕ - РИА Новости, 19.09.2024

Россия призвала Финляндию работать над сближением участников ОБСЕ

Россия призывает Финляндию, которая станет председателем ОБСЕ в 2025 году, работать над сближением позиций участников Организации, заявил постоянный... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:26

2024-09-19T17:26

2024-09-19T17:26

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россия

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александр лукашевич

обсе

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нато

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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Россия призывает Финляндию, которая станет председателем ОБСЕ в 2025 году, работать над сближением позиций участников Организации, заявил постоянный представитель России Александр Лукашевич. Дипломат отметил, что базис ОБСЕ – консенсус. "Этим она отличается от форматов, работающих на основе большинства или действующих через "палочную дисциплину" как в ЕС и НАТО. В ОБСЕ нужно скрупулёзно работать над сближением позиций, учётом интересов всех государств-участников, поиском общего "знаменателя". Именно это, а не транслирование "мегафонных" призывов, требуется от действующего председательства, которое говорит и действует от имени всех государств-участников. Нужно постоянно помнить об этом", - сказал Лукашевич в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в ответ на презентацию главы МИД Финляндии Элины Валтонен, посвященную приоритетам финского председательства ОБСЕ в 2025 году. Дипломат добавил, что "ОБСЕ стоит перед лицом экзистенциональной угроз". "Мы всё же надеемся, что финские представители будут работать на благо Организации, а не толкать её к точке невозврата", - заключил он.

https://ria.ru/20240911/kursk-1972118718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, александр лукашевич, обсе, евросоюз, нато