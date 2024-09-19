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СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов - РИА Новости, 19.09.2024
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03:08 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/niger-1973542736.html
СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов
СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов
Вооруженные силы Нигера уничтожили более 100 террористов в рамках операции в регионе Тиллабери на юго-западе страны, сообщает вещатель RTN. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:08
2024-09-19T03:08
нигер
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Нигера уничтожили более 100 террористов в рамках операции в регионе Тиллабери на юго-западе страны, сообщает вещатель RTN. "Благодаря координированности действий сухопутных и воздушных сил более 100 террористов были нейтрализованы, также были уничтожены важные вражеские материальные ресурсы", - говорится в публикации. По данным RTN, ВС Нигера потеряли пять солдат убитыми и 27 ранеными. Власти страны выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
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нигер, в мире
Нигер, В мире
СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов

RTN: ВС Нигера уничтожили более ста террористов на юго-западе страны

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Нигера уничтожили более 100 террористов в рамках операции в регионе Тиллабери на юго-западе страны, сообщает вещатель RTN.
"Благодаря координированности действий сухопутных и воздушных сил более 100 террористов были нейтрализованы, также были уничтожены важные вражеские материальные ресурсы", - говорится в публикации.
Американские военные во время учений в Нигере - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
США завершили вывод войск из Нигера
16 сентября, 18:58
По данным RTN, ВС Нигера потеряли пять солдат убитыми и 27 ранеными. Власти страны выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
 
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