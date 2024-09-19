https://ria.ru/20240919/niger-1973542736.html
СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов
СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов
Вооруженные силы Нигера уничтожили более 100 террористов в рамках операции в регионе Тиллабери на юго-западе страны, сообщает вещатель RTN. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:08
2024-09-19T03:08
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Нигера уничтожили более 100 террористов в рамках операции в регионе Тиллабери на юго-западе страны, сообщает вещатель RTN. "Благодаря координированности действий сухопутных и воздушных сил более 100 террористов были нейтрализованы, также были уничтожены важные вражеские материальные ресурсы", - говорится в публикации. По данным RTN, ВС Нигера потеряли пять солдат убитыми и 27 ранеными. Власти страны выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
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нигер, в мире
СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов
RTN: ВС Нигера уничтожили более ста террористов на юго-западе страны
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Нигера уничтожили более 100 террористов в рамках операции в регионе Тиллабери на юго-западе страны, сообщает вещатель RTN.
"Благодаря координированности действий сухопутных и воздушных сил более 100 террористов были нейтрализованы, также были уничтожены важные вражеские материальные ресурсы", - говорится в публикации.
По данным RTN, ВС Нигера потеряли пять солдат убитыми и 27 ранеными. Власти страны выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.