https://ria.ru/20240919/niger-1973542736.html

СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов

СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов - РИА Новости, 19.09.2024

СМИ: на юго-западе Нигера уничтожили более ста террористов

Вооруженные силы Нигера уничтожили более 100 террористов в рамках операции в регионе Тиллабери на юго-западе страны, сообщает вещатель RTN. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T03:08

2024-09-19T03:08

2024-09-19T03:08

нигер

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Нигера уничтожили более 100 террористов в рамках операции в регионе Тиллабери на юго-западе страны, сообщает вещатель RTN. "Благодаря координированности действий сухопутных и воздушных сил более 100 террористов были нейтрализованы, также были уничтожены важные вражеские материальные ресурсы", - говорится в публикации. По данным RTN, ВС Нигера потеряли пять солдат убитыми и 27 ранеными. Власти страны выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

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