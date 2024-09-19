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"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
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01:10 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/netanyakhu-1973536927.html
"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане
"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане
Министерство иностранных дел Израиля опубликовало первое заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху после взрывов средств связи в Ливане. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:10
2024-09-19T01:10
в мире
ливан
израиль
биньямин нетаньяху
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало первое заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху после взрывов средств связи в Ливане."Я уже говорил: мы вернем жителей севера (Израиля. — Прим. Ред.) в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем", — заявил он.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли. По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ. Как утверждает агентство Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.В среду вечером источник РИА Новости также сообщил взрывах средств связи у членов движения "Хезболла" в разных районах Ливана. Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, закупленные "Хезболлой" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. Ливанские власти сообщили, что в результате погибли 20 человек, еще 450 пострадали.
https://ria.ru/20240918/snouden-1973298103.html
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в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Детонация сотен пейджеров в Ливане
"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане

Нетаньяху выступил с первым заявлением после взрывов в Ливане

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало первое заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху после взрывов средств связи в Ливане.
"Я уже говорил: мы вернем жителей севера (Израиля. — Прим. Ред.) в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем", — заявил он.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане
Вчера, 00:15
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли. По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ. Как утверждает агентство Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
В среду вечером источник РИА Новости также сообщил взрывах средств связи у членов движения "Хезболла" в разных районах Ливана. Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, закупленные "Хезболлой" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. Ливанские власти сообщили, что в результате погибли 20 человек, еще 450 пострадали.
Скриншот объявления о продаже ICOM V82 в Сети - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Взорвавшиеся в Ливане рации нашлись в продаже в России
00:37
 
В миреЛиванИзраильБиньямин НетаньяхуДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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