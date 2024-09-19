https://ria.ru/20240919/netanyakhu-1973536927.html

"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане

"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024

"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало первое заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху после взрывов средств связи в Ливане. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T01:10

2024-09-19T01:10

2024-09-19T01:10

в мире

ливан

израиль

биньямин нетаньяху

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961877954_0:734:2336:2048_1920x0_80_0_0_98a5a91a0261c8739f459806d52f6cf5.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало первое заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху после взрывов средств связи в Ливане."Я уже говорил: мы вернем жителей севера (Израиля. — Прим. Ред.) в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем", — заявил он.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли. По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ. Как утверждает агентство Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.В среду вечером источник РИА Новости также сообщил взрывах средств связи у членов движения "Хезболла" в разных районах Ливана. Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, закупленные "Хезболлой" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. Ливанские власти сообщили, что в результате погибли 20 человек, еще 450 пострадали.

https://ria.ru/20240918/snouden-1973298103.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973535283.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, детонация сотен пейджеров в ливане