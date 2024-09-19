"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане
Нетаньяху выступил с первым заявлением после взрывов в Ливане
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало первое заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху после взрывов средств связи в Ливане.
"Я уже говорил: мы вернем жителей севера (Израиля. — Прим. Ред.) в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем", — заявил он.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли. По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ. Как утверждает агентство Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
В среду вечером источник РИА Новости также сообщил взрывах средств связи у членов движения "Хезболла" в разных районах Ливана. Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, закупленные "Хезболлой" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. Ливанские власти сообщили, что в результате погибли 20 человек, еще 450 пострадали.