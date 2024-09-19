https://ria.ru/20240919/moskva-1973622222.html

Реабилитация Изютинского пруда на юге Москвы завершена

Реабилитация Изютинского пруда на юге Москвы завершена - РИА Новости, 19.09.2024

Реабилитация Изютинского пруда на юге Москвы завершена

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре на юге столицы, сообщил заместитель РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:14

2024-09-19T13:14

2024-09-19T13:15

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре на юге столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдалась эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы уже завершены, теперь он вновь стал комфортным местом отдыха на природе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 0,3 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зону биоплато. "На первом этапе извлекли иловые отложения, общий объем которых составил почти 2 тысячи кубометров. Благодаря этому увеличилась средняя глубина пруда, что позволит исключить прогревание акватории в теплое время года. После формирования ложа отремонтировали конструкцию береговой полосы протяженностью 276 метров. Надводную часть оформили с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу, нижнюю выполнили в виде цилиндрических габионных конструкций", - рассказал Бирюков. На финальном этапе была обустроена зона биоплато площадью 359 квадратных метров, в нее высадили более 6 тысяч водных растений разных видов, которые станут естественными фильтрами и позволят минимизировать зарастание. Он подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20240917/moskva-1973137538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы