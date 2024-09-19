https://ria.ru/20240919/moskva-1973570967.html

Более чем на 30% выросло производство машин и оборудования в столице

Более чем на 30% выросло производство машин и оборудования в столице - РИА Новости, 19.09.2024

Более чем на 30% выросло производство машин и оборудования в столице

Машиностроительный комплекс Москвы наращивает производство, за первые семь месяцев текущего года рост составил 33,7%, если сравнить с таким же показателем... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:13

2024-09-19T11:13

2024-09-19T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Машиностроительный комплекс Москвы наращивает производство, за первые семь месяцев текущего года рост составил 33,7%, если сравнить с таким же показателем прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Сейчас в этой сфере работают свыше 260 заводов, где трудятся более 11,7 тысячи специалистов."Развитие отечественного машиностроения играет одну из ключевых ролей в новой индустриализации. Сегодня отрасль демонстрирует значительный подъем, что стало возможным благодаря комплексной поддержке, которую оказывает город по поручению Сергея Собянина. Только по итогам семи месяцев 2024 года московские компании сектора увеличили производство на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Предприятия выпускают лазерные станки, металлорежущие и насосные установки, лифты, агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, системы вентиляции и многое другое", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Ликсутова.В частности, в столице выросло производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и других твердых материалов. Выпускаемые в городе изделия позволяют автоматизировать производственные процессы, увеличивать производительность и улучшать качество продукции. Устройства столичных предприятий пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за ее пределами."Столичные машиностроительные компании активно осваивают новые рынки сбыта и поставляют товары в страны ближнего зарубежья, Юго-Восточную Азию и Северную Африку. В 2023 году доля товаров отрасли составила 25% от общего объема несырьевого неэнергетического экспорта столицы. Высокий спрос на московскую продукцию сохраняется и сегодня. Так, с января по июль 2024-го предприятия отгрузили товаров более чем на 134 миллиарда рублей, что на 40,2% превышает результаты аналогичного периода прошлого года", — сообщил министр правительства Москвы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Столица является мегаполисом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся более 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они производят различные товары и активно внедряют инновации.Компаниям доступно более 20 мер поддержки от города. Благодаря им предприятия создают или модернизируют производство, закупают новое оборудование, получают налоговые преференции или помощь в организации экспорта, повышают квалификацию сотрудников. Среди наиболее популярных мер — пониженные инвестиционные кредиты, предоставление земельных участков по льготной ставке один рубль в год, а также офсетные контракты.

https://ria.ru/20240918/vyruchka-1973340969.html

https://ria.ru/20240918/promploschadki-1973288144.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов