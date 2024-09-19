https://ria.ru/20240919/moskva-1973562182.html
Штаб по вопросам ЖКХ внес сведения об учете 294 сооружений в Москве
Штаб по вопросам ЖКХ внес сведения об учете 294 сооружений в Москве - РИА Новости, 19.09.2024
Штаб по вопросам ЖКХ внес сведения об учете 294 сооружений в Москве
Штаб по вопросам ЖКХ в управлении Росреестра по Москве внес сведения о кадастровом учете 294 сооружений с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:44
2024-09-19T09:44
2024-09-19T09:44
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Штаб по вопросам ЖКХ в управлении Росреестра по Москве внес сведения о кадастровом учете 294 сооружений с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "С начала 2024 года в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о кадастровом учете 294 сооружений общей площадью свыше 555 тысяч квадратных метров. Учетно-регистрационные действия провели в отношении 174 зданий площадью более 15 тысяч квадратных метров, 109 земельных участков общей площадью свыше 125 тысяч квадратных метров, 198 инженерных сооружений протяженностью 138 тысяч метров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что совместный штаб по вопросам ЖКХ создан в ноябре 2021 года. "Благодаря налаженному межведомственному сотрудничеству в рамках совместного штаба нам удалось выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и Управлением Росреестра по Москве. Наша совместная работа позволила существенно ускорить темпы ввода в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства и продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. По словам Бирюкова, которые приводятся в сообщении, сотрудничество приобретает особое значение в осенне-зимний период, когда главная задача городских служб — обеспечивать круглосуточное бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, не допустить нарушений в ресурсоснабжении потребителей даже при сложных погодных условиях.
https://ria.ru/20240918/moskva-1973386163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Штаб по вопросам ЖКХ в управлении Росреестра по Москве внес сведения о кадастровом учете 294 сооружений с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С начала 2024 года в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о кадастровом учете 294 сооружений общей площадью свыше 555 тысяч квадратных метров. Учетно-регистрационные действия провели в отношении 174 зданий площадью более 15 тысяч квадратных метров, 109 земельных участков общей площадью свыше 125 тысяч квадратных метров, 198 инженерных сооружений протяженностью 138 тысяч метров", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что совместный штаб по вопросам ЖКХ создан в ноябре 2021 года.
"Благодаря налаженному межведомственному сотрудничеству в рамках совместного штаба нам удалось выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и Управлением Росреестра по Москве. Наша совместная работа позволила существенно ускорить темпы ввода в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства и продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова
.
По словам Бирюкова, которые приводятся в сообщении, сотрудничество приобретает особое значение в осенне-зимний период, когда главная задача городских служб — обеспечивать круглосуточное бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, не допустить нарушений в ресурсоснабжении потребителей даже при сложных погодных условиях.