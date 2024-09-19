https://ria.ru/20240919/moskva-1973562182.html

Штаб по вопросам ЖКХ внес сведения об учете 294 сооружений в Москве

Штаб по вопросам ЖКХ внес сведения об учете 294 сооружений в Москве - РИА Новости, 19.09.2024

Штаб по вопросам ЖКХ внес сведения об учете 294 сооружений в Москве

Штаб по вопросам ЖКХ в управлении Росреестра по Москве внес сведения о кадастровом учете 294 сооружений с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:44

2024-09-19T09:44

2024-09-19T09:44

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973561973_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_f983f3323bbed192b2ef6f66f98c616c.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Штаб по вопросам ЖКХ в управлении Росреестра по Москве внес сведения о кадастровом учете 294 сооружений с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "С начала 2024 года в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о кадастровом учете 294 сооружений общей площадью свыше 555 тысяч квадратных метров. Учетно-регистрационные действия провели в отношении 174 зданий площадью более 15 тысяч квадратных метров, 109 земельных участков общей площадью свыше 125 тысяч квадратных метров, 198 инженерных сооружений протяженностью 138 тысяч метров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что совместный штаб по вопросам ЖКХ создан в ноябре 2021 года. "Благодаря налаженному межведомственному сотрудничеству в рамках совместного штаба нам удалось выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и Управлением Росреестра по Москве. Наша совместная работа позволила существенно ускорить темпы ввода в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства и продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. По словам Бирюкова, которые приводятся в сообщении, сотрудничество приобретает особое значение в осенне-зимний период, когда главная задача городских служб — обеспечивать круглосуточное бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, не допустить нарушений в ресурсоснабжении потребителей даже при сложных погодных условиях.

https://ria.ru/20240918/moskva-1973386163.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)