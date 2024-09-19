https://ria.ru/20240919/moor-1973701921.html

Моор: Тюменская область ставит в приоритет развитие связей с Белоруссией

Моор: Тюменская область ставит в приоритет развитие связей с Белоруссией - РИА Новости, 19.09.2024

Моор: Тюменская область ставит в приоритет развитие связей с Белоруссией

Правительство Тюменской области считает развитие отношений с Белоруссией одним из важных векторов работы, этому способствует заключение двух новых соглашений,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:00

2024-09-19T18:00

2024-09-19T18:00

тюменская область

алексей кушнаренко

тюменская область

белоруссия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Правительство Тюменской области считает развитие отношений с Белоруссией одним из важных векторов работы, этому способствует заключение двух новых соглашений, заявил губернатор Моор после встречи с министром энергетики республики Алексеем Кушнаренко. "Развитие и укрепление отношений с республикой является одним из приоритетов для правительства региона. Заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством Республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом", - цитирует слова Моора информационный центр областного правительства. К ключевым предложениям губернатора по сотрудничеству сторон относится, в частности, обслуживание газотурбинного оборудования белорусских предприятий с использованием компетенций предприятий Тюменской области. Также российская сторона предлагает создание в Тюмени авторизованного уникального дилера белорусской техники на базе "ТехноЦентра", дочерней компании "ТАЛК Лизинг", учредителем которой является правительство региона. Еще одно перспективное направление - проведение совместных исследований в области биобезопасности, в том числе с использованием площадки межуниверситетского кампуса, который, согласно национальному проекту "Наука и университеты", будет построен в Тюмени к 2028 году. Ранее сообщалось, что в Тюмени с 16 по 19 сентября проходит промышленно-энергетический форум TNF, участие в котором принимает бизнес-миссия из Белоруссии под руководством министра энергетики республики Алексея Кушнаренко. На пресс-подходе после ключевой сессии форума "Технологическая устойчивость: стратегия развития" он заявил журналистам, что Белоруссия в Тюменской области видит "огромный потенциал для сотрудничества и решения тех вопросов, которые стоят перед нашими странами". По его словам, Тюменская область является одним из лидеров среди 80 регионов России по товарообороту с республикой. За первое полугодие он уже составил 2,2 миллиарда долларов с ростом на 167% по сравнению с уровнем 2023 года.

https://ria.ru/20240919/turmarshrut-1973633807.html

https://ria.ru/20240918/tyumen-1973426213.html

тюменская область

белоруссия

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей кушнаренко, тюменская область, белоруссия, тюмень