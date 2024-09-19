https://ria.ru/20240919/moor-1973701921.html
Моор: Тюменская область ставит в приоритет развитие связей с Белоруссией
Моор: Тюменская область ставит в приоритет развитие связей с Белоруссией - РИА Новости, 19.09.2024
Моор: Тюменская область ставит в приоритет развитие связей с Белоруссией
Правительство Тюменской области считает развитие отношений с Белоруссией одним из важных векторов работы, этому способствует заключение двух новых соглашений,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:00
2024-09-19T18:00
2024-09-19T18:00
тюменская область
алексей кушнаренко
тюменская область
белоруссия
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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Правительство Тюменской области считает развитие отношений с Белоруссией одним из важных векторов работы, этому способствует заключение двух новых соглашений, заявил губернатор Моор после встречи с министром энергетики республики Алексеем Кушнаренко. "Развитие и укрепление отношений с республикой является одним из приоритетов для правительства региона. Заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством Республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом", - цитирует слова Моора информационный центр областного правительства. К ключевым предложениям губернатора по сотрудничеству сторон относится, в частности, обслуживание газотурбинного оборудования белорусских предприятий с использованием компетенций предприятий Тюменской области. Также российская сторона предлагает создание в Тюмени авторизованного уникального дилера белорусской техники на базе "ТехноЦентра", дочерней компании "ТАЛК Лизинг", учредителем которой является правительство региона. Еще одно перспективное направление - проведение совместных исследований в области биобезопасности, в том числе с использованием площадки межуниверситетского кампуса, который, согласно национальному проекту "Наука и университеты", будет построен в Тюмени к 2028 году. Ранее сообщалось, что в Тюмени с 16 по 19 сентября проходит промышленно-энергетический форум TNF, участие в котором принимает бизнес-миссия из Белоруссии под руководством министра энергетики республики Алексея Кушнаренко. На пресс-подходе после ключевой сессии форума "Технологическая устойчивость: стратегия развития" он заявил журналистам, что Белоруссия в Тюменской области видит "огромный потенциал для сотрудничества и решения тех вопросов, которые стоят перед нашими странами". По его словам, Тюменская область является одним из лидеров среди 80 регионов России по товарообороту с республикой. За первое полугодие он уже составил 2,2 миллиарда долларов с ростом на 167% по сравнению с уровнем 2023 года.
https://ria.ru/20240919/turmarshrut-1973633807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кушнаренко, тюменская область, белоруссия, тюмень
Тюменская область, Алексей Кушнаренко, Тюменская область, Белоруссия, Тюмень
ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Правительство Тюменской области считает развитие отношений с Белоруссией одним из важных векторов работы, этому способствует заключение двух новых соглашений, заявил губернатор Моор после встречи с министром энергетики республики Алексеем Кушнаренко.
"Развитие и укрепление отношений с республикой является одним из приоритетов для правительства региона. Заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством Республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом", - цитирует слова Моора информационный центр областного правительства.
К ключевым предложениям губернатора по сотрудничеству сторон относится, в частности, обслуживание газотурбинного оборудования белорусских предприятий с использованием компетенций предприятий Тюменской области.
Также российская сторона предлагает создание в Тюмени
авторизованного уникального дилера белорусской техники на базе "ТехноЦентра", дочерней компании "ТАЛК Лизинг", учредителем которой является правительство региона.
Еще одно перспективное направление - проведение совместных исследований в области биобезопасности, в том числе с использованием площадки межуниверситетского кампуса, который, согласно национальному проекту "Наука и университеты", будет построен в Тюмени к 2028 году.
Ранее сообщалось, что в Тюмени с 16 по 19 сентября проходит промышленно-энергетический форум TNF, участие в котором принимает бизнес-миссия из Белоруссии под руководством министра энергетики республики Алексея Кушнаренко.
На пресс-подходе после ключевой сессии форума "Технологическая устойчивость: стратегия развития" он заявил журналистам, что Белоруссия в Тюменской области видит "огромный потенциал для сотрудничества и решения тех вопросов, которые стоят перед нашими странами". По его словам, Тюменская область является одним из лидеров среди 80 регионов России
по товарообороту с республикой. За первое полугодие он уже составил 2,2 миллиарда долларов с ростом на 167% по сравнению с уровнем 2023 года.