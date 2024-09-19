https://ria.ru/20240919/moor-1973558974.html

Моор: главная цель TNF – практическая эффективность для участников

Моор: главная цель TNF – практическая эффективность для участников - РИА Новости, 19.09.2024

Моор: главная цель TNF – практическая эффективность для участников

Главная цель, которую ставит перед собой правительство Тюменской области на TNF – максимальная практическая эффективность для участников, заявил журналистам... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:10

2024-09-19T09:10

2024-09-19T09:11

тюменская область

тюмень

александр моор

алексей кушнаренко

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ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Главная цель, которую ставит перед собой правительство Тюменской области на TNF – максимальная практическая эффективность для участников, заявил журналистам губернатор региона Александр Моор. Заявление прозвучало по итогам пленарной сессии Промышленно-энергетического форума в Тюмени. "С каждым годом важность нашего форума для экономики региона, для развития нефтегазовой сферы, образования и науки растет. Оценка наших гостей, наших партнеров, наших участников все выше. И скажу без ложной скромности, что форум становится все более профессиональным, более обширным. Отрасль является технологическим лидером, квалифицированным заказчиком, создает большой спрос на IT-услуги, на научные исследования. И для тюменских компаний, тюменских предприятий это огромный потенциал для роста и развития", – отметил Моор. Губернатор подчеркнул, что присутствие международных делегаций подтверждает высокий статус форума. В этом году TNF посетили бизнес-миссии шести стран. Делегацию компаний Республики Беларусь возглавил министр энергетики Алексей Кушнаренко. "Этот форум мы ждем, мы к нему готовимся, формируем пакет заказов, вопросов, которые можем решить вместе с нашими российскими коллегами. Министерство энергетики Республики Беларусь отвечает за сотрудничество с Тюменской областью. И мы с удовлетворением сегодня можем отметить, что это сотрудничество активно развивается. Тюменская область является одним из лидеров среди более чем 80 регионов Российской Федерации по товарообороту с Республикой Беларусь. За первое полугодие он уже составил 2,2 миллиарда долларов с ростом 167% к уровню прошлого года. И мы видим здесь огромный потенциал для решения тех вопросов, которые стоят перед нашими странами", – подчеркнул по итогам пленарной сессии TNF Алексей Кушнаренко. Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября. Это крупнейшая в России межотраслевая площадка, которая объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику, в этом году форум получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Главная тема TNF 2024 – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли.

https://ria.ru/20240918/tyumen-1973426213.html

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тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюменская область, тюмень, александр моор, алексей кушнаренко