Моор: главная цель TNF – практическая эффективность для участников
© Фото : пресс-служба TNFМинистр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-подхода после пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF 2024 в Тюменском технопарке
© Фото : пресс-служба TNF
Министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-подхода после пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF 2024 в Тюменском технопарке
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ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Главная цель, которую ставит перед собой правительство Тюменской области на TNF – максимальная практическая эффективность для участников, заявил журналистам губернатор региона Александр Моор.
Заявление прозвучало по итогам пленарной сессии Промышленно-энергетического форума в Тюмени.
"С каждым годом важность нашего форума для экономики региона, для развития нефтегазовой сферы, образования и науки растет. Оценка наших гостей, наших партнеров, наших участников все выше. И скажу без ложной скромности, что форум становится все более профессиональным, более обширным. Отрасль является технологическим лидером, квалифицированным заказчиком, создает большой спрос на IT-услуги, на научные исследования. И для тюменских компаний, тюменских предприятий это огромный потенциал для роста и развития", – отметил Моор.
Губернатор подчеркнул, что присутствие международных делегаций подтверждает высокий статус форума. В этом году TNF посетили бизнес-миссии шести стран. Делегацию компаний Республики Беларусь возглавил министр энергетики Алексей Кушнаренко.
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"Этот форум мы ждем, мы к нему готовимся, формируем пакет заказов, вопросов, которые можем решить вместе с нашими российскими коллегами. Министерство энергетики Республики Беларусь отвечает за сотрудничество с Тюменской областью. И мы с удовлетворением сегодня можем отметить, что это сотрудничество активно развивается. Тюменская область является одним из лидеров среди более чем 80 регионов Российской Федерации по товарообороту с Республикой Беларусь. За первое полугодие он уже составил 2,2 миллиарда долларов с ростом 167% к уровню прошлого года. И мы видим здесь огромный потенциал для решения тех вопросов, которые стоят перед нашими странами", – подчеркнул по итогам пленарной сессии TNF Алексей Кушнаренко.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября. Это крупнейшая в России межотраслевая площадка, которая объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику, в этом году форум получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Главная тема TNF 2024 – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли.
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