Рейтинг@Mail.ru
Молдавские фермеры продолжили акции протеста - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/moldaviya-1973587521.html
Молдавские фермеры продолжили акции протеста
Молдавские фермеры продолжили акции протеста - РИА Новости, 19.09.2024
Молдавские фермеры продолжили акции протеста
Молдавские фермеры продолжают в четверг акции протесты в разных районах республики, а часть манифестантов соберется в Кишиневе перед зданием администрации... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:44
2024-09-19T11:44
в мире
кишинев
майя санду
игорь гросу
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg
КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Молдавские фермеры продолжают в четверг акции протесты в разных районах республики, а часть манифестантов соберется в Кишиневе перед зданием администрации президента Майи Санду, сообщил журналистам один из лидеров протестующих Сергей Стефанко. Во вторник фермеры перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны в знак протеста против отношения госструктур к проблемам аграриев, пострадавших от засухи 2023-2024 годов. Протестующие требовали встречи с руководством республики, в том числе со спикером парламента Игорем Гросу, для обсуждения пересмотра закона об отсрочке платежей для фермеров, чьи земли пострадали от засухи более чем на 50%. Аграрии считают, что такая помощь будет выделена не для всех пострадавших от засухи хозяйств. В среду аграрии продолжили протесты, выведя технику на обочину трасс. "Сегодня продолжим протесты в регионах, к нам присоединятся фермеры из Кагульского, Тараклийского районов, из других районов тоже. Частично будем блокировать дороги. Также одна наша группа поедет в Кишинев, соберемся перед зданием администрации президента. Майя Санду проигнорировала нашу просьбу проконсультироваться перед тем, как парламент примет этот закон. Может, сегодня изъявит желание с нами поговорить", -сказал Стефанко на встрече с журналистами. По словам фермера, протест в Кишиневе будет мирным, а сельхозтехника останется на акциях в районах. Фермеры утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах и потребностей всего сельскохозяйственного сектора. Они считают такой подход дискриминационным и игнорирующим проблемы фермеров по всей стране. Ассоциация "Сила фермеров" в июле потребовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство распорядилось выделить аграриям 5,7 миллиона долларов. Несмотря на принятые меры, фермеры считают поддержку недостаточной и выражают недовольство.
https://ria.ru/20240917/moldavija-1973128895.html
https://ria.ru/20240905/moldavia-1970913388.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_20c764bcb8d6bdb6f497212aec7a39f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, майя санду, игорь гросу, молдавия
В мире, Кишинев, Майя Санду, Игорь Гросу, Молдавия
Молдавские фермеры продолжили акции протеста

Молдавские фермеры продолжили протесты, часть манифестантов соберется в Кишиневе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Молдавские фермеры продолжают в четверг акции протесты в разных районах республики, а часть манифестантов соберется в Кишиневе перед зданием администрации президента Майи Санду, сообщил журналистам один из лидеров протестующих Сергей Стефанко.
Во вторник фермеры перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны в знак протеста против отношения госструктур к проблемам аграриев, пострадавших от засухи 2023-2024 годов. Протестующие требовали встречи с руководством республики, в том числе со спикером парламента Игорем Гросу, для обсуждения пересмотра закона об отсрочке платежей для фермеров, чьи земли пострадали от засухи более чем на 50%. Аграрии считают, что такая помощь будет выделена не для всех пострадавших от засухи хозяйств. В среду аграрии продолжили протесты, выведя технику на обочину трасс.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист
17 сентября, 11:23
"Сегодня продолжим протесты в регионах, к нам присоединятся фермеры из Кагульского, Тараклийского районов, из других районов тоже. Частично будем блокировать дороги. Также одна наша группа поедет в Кишинев, соберемся перед зданием администрации президента. Майя Санду проигнорировала нашу просьбу проконсультироваться перед тем, как парламент примет этот закон. Может, сегодня изъявит желание с нами поговорить", -сказал Стефанко на встрече с журналистами.
По словам фермера, протест в Кишиневе будет мирным, а сельхозтехника останется на акциях в районах.
Фермеры утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах и потребностей всего сельскохозяйственного сектора. Они считают такой подход дискриминационным и игнорирующим проблемы фермеров по всей стране.
Ассоциация "Сила фермеров" в июле потребовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство распорядилось выделить аграриям 5,7 миллиона долларов. Несмотря на принятые меры, фермеры считают поддержку недостаточной и выражают недовольство.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Экс-премьер Молдавии призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве
5 сентября, 19:54
 
В миреКишиневМайя СандуИгорь ГросуМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала