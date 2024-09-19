https://ria.ru/20240919/moldaviya-1973587521.html

Молдавские фермеры продолжили акции протеста

Молдавские фермеры продолжили акции протеста - РИА Новости, 19.09.2024

Молдавские фермеры продолжили акции протеста

Молдавские фермеры продолжают в четверг акции протесты в разных районах республики, а часть манифестантов соберется в Кишиневе перед зданием администрации... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:44

2024-09-19T11:44

2024-09-19T11:44

в мире

кишинев

майя санду

игорь гросу

молдавия

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КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Молдавские фермеры продолжают в четверг акции протесты в разных районах республики, а часть манифестантов соберется в Кишиневе перед зданием администрации президента Майи Санду, сообщил журналистам один из лидеров протестующих Сергей Стефанко. Во вторник фермеры перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны в знак протеста против отношения госструктур к проблемам аграриев, пострадавших от засухи 2023-2024 годов. Протестующие требовали встречи с руководством республики, в том числе со спикером парламента Игорем Гросу, для обсуждения пересмотра закона об отсрочке платежей для фермеров, чьи земли пострадали от засухи более чем на 50%. Аграрии считают, что такая помощь будет выделена не для всех пострадавших от засухи хозяйств. В среду аграрии продолжили протесты, выведя технику на обочину трасс. "Сегодня продолжим протесты в регионах, к нам присоединятся фермеры из Кагульского, Тараклийского районов, из других районов тоже. Частично будем блокировать дороги. Также одна наша группа поедет в Кишинев, соберемся перед зданием администрации президента. Майя Санду проигнорировала нашу просьбу проконсультироваться перед тем, как парламент примет этот закон. Может, сегодня изъявит желание с нами поговорить", -сказал Стефанко на встрече с журналистами. По словам фермера, протест в Кишиневе будет мирным, а сельхозтехника останется на акциях в районах. Фермеры утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах и потребностей всего сельскохозяйственного сектора. Они считают такой подход дискриминационным и игнорирующим проблемы фермеров по всей стране. Ассоциация "Сила фермеров" в июле потребовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство распорядилось выделить аграриям 5,7 миллиона долларов. Несмотря на принятые меры, фермеры считают поддержку недостаточной и выражают недовольство.

https://ria.ru/20240917/moldavija-1973128895.html

https://ria.ru/20240905/moldavia-1970913388.html

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в мире, кишинев, майя санду, игорь гросу, молдавия