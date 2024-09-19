В Молдавии экс-главу генштаба обвинили в госизмене
Прокуратура Молдавии обвинила экс-начальника генштаба Горгана в госизмене
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Бывшему начальнику генерального штаба национальной армии Молдавии Игорю Горгану предъявлено обвинение по делу о государственной измене, заявил представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.
Ранее в молдавских СМИ появилась информация, что бывший начальник генштаба минобороны республики якобы передавал данные о визитах представителей оборонного ведомства Украины в Молдавию, которые закупали военную технику и снаряды для ВСУ. Служба информации и безопасности Молдавии подтвердила, что экс-начальник генштаба МО республики замешан в скандале о госизмене, прокуратура начала проверку. Президент Майя Санду 11 июня подписала указ о лишении Горгана государственных наград. При этом Санду сама утвердила его на эту должность в 2019 году, когда была премьером.
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"Лицу, фигурирующему в ранее инициированном прокурорами деле, присвоен статус обвиняемого. Он обвиняется в шпионаже в пользу России и госизмене. Расследование продолжается", — отметил Гайтур, подчеркнув, что обвиняемый сохраняет право на презумпцию невиновности до решения суда.
Он уточнил, что прокуроры пытаются выявить характер и содержание информации, которая предположительно была передана за рубеж, а также оценить влияние этого преступления на интересы Молдавии.
Ранее президент Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о госизмене. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении эти поправки. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.