https://ria.ru/20240919/moldavija-1973574613.html

В Молдавии экс-главу генштаба обвинили в госизмене

В Молдавии экс-главу генштаба обвинили в госизмене - РИА Новости, 19.09.2024

В Молдавии экс-главу генштаба обвинили в госизмене

Бывшему начальнику генерального штаба национальной армии Молдавии Игорю Горгану предъявлено обвинение по делу о государственной измене, заявил представитель... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:48

2024-09-19T10:48

2024-09-19T10:48

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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Бывшему начальнику генерального штаба национальной армии Молдавии Игорю Горгану предъявлено обвинение по делу о государственной измене, заявил представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур в эфире кишиневского телеканала ТВ-8. Ранее в молдавских СМИ появилась информация, что бывший начальник генштаба минобороны республики якобы передавал данные о визитах представителей оборонного ведомства Украины в Молдавию, которые закупали военную технику и снаряды для ВСУ. Служба информации и безопасности Молдавии подтвердила, что экс-начальник генштаба МО республики замешан в скандале о госизмене, прокуратура начала проверку. Президент Майя Санду 11 июня подписала указ о лишении Горгана государственных наград. При этом Санду сама утвердила его на эту должность в 2019 году, когда была премьером. "Лицу, фигурирующему в ранее инициированном прокурорами деле, присвоен статус обвиняемого. Он обвиняется в шпионаже в пользу России и госизмене. Расследование продолжается", — отметил Гайтур, подчеркнув, что обвиняемый сохраняет право на презумпцию невиновности до решения суда. Он уточнил, что прокуроры пытаются выявить характер и содержание информации, которая предположительно была передана за рубеж, а также оценить влияние этого преступления на интересы Молдавии. Ранее президент Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о госизмене. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении эти поправки. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.

https://ria.ru/20240918/moldaviya-1973357445.html

https://ria.ru/20240611/nagrady-1952260482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, россия, майя санду, вооруженные силы украины