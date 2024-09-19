https://ria.ru/20240919/minzdrav-1973535577.html
Минздрав отчитался о работе центров амбулаторной онкологической помощи
Минздрав отчитался о работе центров амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 19.09.2024
Минздрав отчитался о работе центров амбулаторной онкологической помощи
Большую часть онкологических заболеваний на первой-второй стадии выявляют в центрах амбулаторной онкологической помощи, за полгода в них выявили более 126 тысяч РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:43
2024-09-19T00:43
2024-09-19T00:43
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Большую часть онкологических заболеваний на первой-второй стадии выявляют в центрах амбулаторной онкологической помощи, за полгода в них выявили более 126 тысяч случаев рака, сообщила пресс-служба Минздрава России. "ЦАОПы (центры амбулаторной онкологической помощи - ред.) вносят существенный вклад в выявление ЗНО на I-II стадии - 64,0% от всех выявленных случаев, что выше среднероссийского значения (60,7%). Таким образом являются флагманами раннего выявления злокачественных новообразований в России", - говорится в сообщении. За шесть месяцев 2024 года в центрах выявлено более 126 тысяч случаев злокачественных новообразований, уточнили в пресс-службе. Всего на сегодняшний день функционирует 548 ЦАОПов в 84 регионах, а к концу 2024 года будет организовано не менее 557 таких центров, отметили в министерстве. Преимущественно в центрах проходят лечение пациенты со злокачественными новообразованиями молочной железы, предстательной железы и колоректальным раком - лидирующими локализациями в структуре заболеваемости и смертности, подчеркнули в пресс-службе. Центр амбулаторной онкологической помощи является учреждением специализированной медико-санитарной помощи, куда направляются пациенты при подозрении на онкологическое заболевание в ходе медицинского обследования специалиста. Среди задач центра установление диагноза в максимально короткие сроки, лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, осуществление диспансерного наблюдения пациентов, организационно-методическая работа.
https://ria.ru/20240918/vaktsina-1973304433.html
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россия, общество
Минздрав отчитался о работе центров амбулаторной онкологической помощи
Минздрав: за полгода центры амбулаторной помощи выявили 126 тысяч случаев рака
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Большую часть онкологических заболеваний на первой-второй стадии выявляют в центрах амбулаторной онкологической помощи, за полгода в них выявили более 126 тысяч случаев рака, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"ЦАОПы (центры амбулаторной онкологической помощи - ред.) вносят существенный вклад в выявление ЗНО на I-II стадии - 64,0% от всех выявленных случаев, что выше среднероссийского значения (60,7%). Таким образом являются флагманами раннего выявления злокачественных новообразований в России", - говорится в сообщении.
За шесть месяцев 2024 года в центрах выявлено более 126 тысяч случаев злокачественных новообразований, уточнили в пресс-службе.
Всего на сегодняшний день функционирует 548 ЦАОПов в 84 регионах, а к концу 2024 года будет организовано не менее 557 таких центров, отметили в министерстве.
Преимущественно в центрах проходят лечение пациенты со злокачественными новообразованиями молочной железы, предстательной железы и колоректальным раком - лидирующими локализациями в структуре заболеваемости и смертности, подчеркнули в пресс-службе.
Центр амбулаторной онкологической помощи является учреждением специализированной медико-санитарной помощи, куда направляются пациенты при подозрении на онкологическое заболевание в ходе медицинского обследования специалиста. Среди задач центра установление диагноза в максимально короткие сроки, лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, осуществление диспансерного наблюдения пациентов, организационно-методическая работа.