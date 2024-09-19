https://ria.ru/20240919/minoborony-1973698419.html

Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета

Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета - РИА Новости, 19.09.2024

Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета

Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:00

2024-09-19T18:00

2024-09-19T18:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области. По данным оборонного ведомства, в ходе разведывательных мероприятий в одном из населенных пунктов в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили автомобиль ВСУ. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по автомобилю противника с опознавательными знаками. В результате прямого попадания из гранатомета автомобиль боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля запечатлены взрыв и пожар.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html

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Уничтожение автомобиля ВСУ выстрелом из гранатомета Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области. 2024-09-19T18:00 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины