https://ria.ru/20240919/minoborony-1973698419.html
Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета
Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета - РИА Новости, 19.09.2024
Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета
Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:00
2024-09-19T18:00
2024-09-19T18:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973701633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed44796db86885c680f44775a27cda53.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области. По данным оборонного ведомства, в ходе разведывательных мероприятий в одном из населенных пунктов в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили автомобиль ВСУ. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по автомобилю противника с опознавательными знаками. В результате прямого попадания из гранатомета автомобиль боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля запечатлены взрыв и пожар.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973701633_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eecd55e7f1a935b6415fa10d67f9bd6a.jpg
Уничтожение автомобиля ВСУ выстрелом из гранатомета
Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области.
2024-09-19T18:00
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ из гранатомета в Курской области