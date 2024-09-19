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Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973698419.html
Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета
Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета - РИА Новости, 19.09.2024
Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета
Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:00
2024-09-19T18:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области. По данным оборонного ведомства, в ходе разведывательных мероприятий в одном из населенных пунктов в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили автомобиль ВСУ. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по автомобилю противника с опознавательными знаками. В результате прямого попадания из гранатомета автомобиль боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении министерства. На кадрах объективного контроля запечатлены взрыв и пожар.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html
курская область
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Уничтожение автомобиля ВСУ выстрелом из гранатомета
Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения автомобиля ВСУ из гранатомета

Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ из гранатомета в Курской области

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля с украинскими военными из гранатомета в приграничном районе Курской области.
По данным оборонного ведомства, в ходе разведывательных мероприятий в одном из населенных пунктов в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили автомобиль ВСУ.
"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по автомобилю противника с опознавательными знаками. В результате прямого попадания из гранатомета автомобиль боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении министерства.
На кадрах объективного контроля запечатлены взрыв и пожар.
Уничтожение бронетранспортера Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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