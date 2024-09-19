https://ria.ru/20240919/minoborony-1973641767.html
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.09.2024
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:17
2024-09-19T14:17
2024-09-19T14:17
специальная военная операция на украине
сумская область
сумы
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_473d82395961ad4f9ff97d45637ba04d.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 106-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Атынское, Беловоды, Верхнее Песчаное, Глухов, Журавки, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Малушино, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Сумы, Шалыгино и Хотень", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969473863.html
сумская область
сумы
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e1aaec448c22ff6f63f85787cbc1ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, сумы, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сумы, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Минобороны: удары нанесены по резервам 11 украинских бригад в Сумской области