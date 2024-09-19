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ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973641767.html
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.09.2024
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:17
2024-09-19T14:17
специальная военная операция на украине
сумская область
сумы
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 106-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Атынское, Беловоды, Верхнее Песчаное, Глухов, Журавки, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Малушино, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Сумы, Шалыгино и Хотень", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969473863.html
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сумская область, сумы, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сумы, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Минобороны: удары нанесены по резервам 11 украинских бригад в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 106-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Атынское, Беловоды, Верхнее Песчаное, Глухов, Журавки, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Малушино, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Сумы, Шалыгино и Хотень", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Сумской области
30 августа, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСумыВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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