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ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.09.2024

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:17

2024-09-19T14:17

2024-09-19T14:17

специальная военная операция на украине

сумская область

сумы

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 106-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Атынское, Беловоды, Верхнее Песчаное, Глухов, Журавки, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Малушино, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Сумы, Шалыгино и Хотень", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969473863.html

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сумская область, сумы, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)