Брынцалов призвал минимизировать эффект от ограничений на работу мигрантов
Брынцалов: рабочие места в Подмосковье восполнят за счет россиян и граждан ЕАЭС
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Важно минимизировать экономический эффект от введения ограничений на работу мигрантов в ряде сфер в Подмосковье, рабочие места должны быть восполнены за счет граждан РФ и ЕАЭС, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводятся в Telegram-канале Мособлдумы.
"Принято решение воспользоваться правом, которое даёт нам федеральный закон – о введении запрета на работу мигрантов в различных сферах. Важно минимизировать экономический эффект от введения этих ограничений. Речь идёт о 5,6 тысячи человек. По прогнозам, эти рабочие места могут быть восполнены за счёт наших соотечественников, а также граждан из Евразийского экономического союза", - приводятся слова Брынцалова.
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С 1 января 2025 года, по данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в регионе начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснял РИА Новости ограничения на работу трудовых мигрантов в части региональных сфер тем, что бизнес сам найдет грамотное решение в тех местах, где нельзя использовать иностранную рабочую силу.
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