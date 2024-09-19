https://ria.ru/20240919/migranty-1973662808.html

Брынцалов призвал минимизировать эффект от ограничений на работу мигрантов

Брынцалов призвал минимизировать эффект от ограничений на работу мигрантов - РИА Новости, 19.09.2024

Брынцалов призвал минимизировать эффект от ограничений на работу мигрантов

Важно минимизировать экономический эффект от введения ограничений на работу мигрантов в ряде сфер в Подмосковье, рабочие места должны быть восполнены за счет... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:28

2024-09-19T15:28

2024-09-19T15:28

московская область (подмосковье)

россия

игорь брынцалов

андрей воробьев

евразийский экономический союз

московская областная дума

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Важно минимизировать экономический эффект от введения ограничений на работу мигрантов в ряде сфер в Подмосковье, рабочие места должны быть восполнены за счет граждан РФ и ЕАЭС, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводятся в Telegram-канале Мособлдумы."Принято решение воспользоваться правом, которое даёт нам федеральный закон – о введении запрета на работу мигрантов в различных сферах. Важно минимизировать экономический эффект от введения этих ограничений. Речь идёт о 5,6 тысячи человек. По прогнозам, эти рабочие места могут быть восполнены за счёт наших соотечественников, а также граждан из Евразийского экономического союза", - приводятся слова Брынцалова.С 1 января 2025 года, по данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в регионе начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснял РИА Новости ограничения на работу трудовых мигрантов в части региональных сфер тем, что бизнес сам найдет грамотное решение в тех местах, где нельзя использовать иностранную рабочую силу.

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https://ria.ru/20240918/yarovaya-1973358627.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), россия, игорь брынцалов, андрей воробьев, евразийский экономический союз, московская областная дума