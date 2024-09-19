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Брынцалов призвал минимизировать эффект от ограничений на работу мигрантов - РИА Новости, 19.09.2024
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15:28 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/migranty-1973662808.html
Брынцалов призвал минимизировать эффект от ограничений на работу мигрантов
Брынцалов призвал минимизировать эффект от ограничений на работу мигрантов - РИА Новости, 19.09.2024
Брынцалов призвал минимизировать эффект от ограничений на работу мигрантов
Важно минимизировать экономический эффект от введения ограничений на работу мигрантов в ряде сфер в Подмосковье, рабочие места должны быть восполнены за счет... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:28
2024-09-19T15:28
московская область (подмосковье)
россия
игорь брынцалов
андрей воробьев
евразийский экономический союз
московская областная дума
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Важно минимизировать экономический эффект от введения ограничений на работу мигрантов в ряде сфер в Подмосковье, рабочие места должны быть восполнены за счет граждан РФ и ЕАЭС, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводятся в Telegram-канале Мособлдумы."Принято решение воспользоваться правом, которое даёт нам федеральный закон – о введении запрета на работу мигрантов в различных сферах. Важно минимизировать экономический эффект от введения этих ограничений. Речь идёт о 5,6 тысячи человек. По прогнозам, эти рабочие места могут быть восполнены за счёт наших соотечественников, а также граждан из Евразийского экономического союза", - приводятся слова Брынцалова.С 1 января 2025 года, по данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в регионе начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснял РИА Новости ограничения на работу трудовых мигрантов в части региональных сфер тем, что бизнес сам найдет грамотное решение в тех местах, где нельзя использовать иностранную рабочую силу.
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972555809.html
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московская область (подмосковье), россия, игорь брынцалов, андрей воробьев, евразийский экономический союз, московская областная дума
Московская область (Подмосковье), Россия, Игорь Брынцалов, Андрей Воробьев, Евразийский экономический союз, Московская областная дума
Брынцалов призвал минимизировать эффект от ограничений на работу мигрантов

Брынцалов: рабочие места в Подмосковье восполнят за счет россиян и граждан ЕАЭС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОчереди мигрантов у отделения УФМС по Москве
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Важно минимизировать экономический эффект от введения ограничений на работу мигрантов в ряде сфер в Подмосковье, рабочие места должны быть восполнены за счет граждан РФ и ЕАЭС, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводятся в Telegram-канале Мособлдумы.
"Принято решение воспользоваться правом, которое даёт нам федеральный закон – о введении запрета на работу мигрантов в различных сферах. Важно минимизировать экономический эффект от введения этих ограничений. Речь идёт о 5,6 тысячи человек. По прогнозам, эти рабочие места могут быть восполнены за счёт наших соотечественников, а также граждан из Евразийского экономического союза", - приводятся слова Брынцалова.
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13 сентября, 16:33
С 1 января 2025 года, по данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в регионе начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснял РИА Новости ограничения на работу трудовых мигрантов в части региональных сфер тем, что бизнес сам найдет грамотное решение в тех местах, где нельзя использовать иностранную рабочую силу.
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Московская область (Подмосковье)РоссияИгорь БрынцаловАндрей ВоробьевЕвразийский экономический союзМосковская областная дума
 
 
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