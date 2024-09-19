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СК завершил расследование дела о поддельных сертификатах для мигрантов - РИА Новости, 19.09.2024
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09:46 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/migrant-1973562586.html
СК завершил расследование дела о поддельных сертификатах для мигрантов
СК завершил расследование дела о поддельных сертификатах для мигрантов - РИА Новости, 19.09.2024
СК завершил расследование дела о поддельных сертификатах для мигрантов
Следственный комитет России завершил расследование дела о выдаче, в том числе сотрудником Института имени Пушкина, поддельных сертификатов для мигрантов,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:46
2024-09-19T09:46
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела о выдаче, в том числе сотрудником Института имени Пушкина, поддельных сертификатов для мигрантов, сообщили РИА Новости столичном главке СК РФ. В апреле главк сообщал о задержании пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Институт Пушкина опроверг задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности. "В Москве завершено расследование уголовного дела об организации незаконной миграции и выдаче подложных сертификатов о владении русским языком", - говорится в сообщении. По данным следствия, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы организованной преступной группой, в том числе сотрудником Института имени Пушкина, была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала. "Указанные преступные действия способствовали оформлению, в том числе, вида на жительство на территории Московского региона", - отмечается в релизе. Вследствие этого по требованию СК органами МВД аннулированы полученные благодаря подложным сертификатам документы, дающие право на пребывание на территории РФ.
https://ria.ru/20240918/kaliningrad-1973369383.html
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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела о поддельных сертификатах для мигрантов

СК завершил расследование дела о фиктивных языковых сертификатах для мигрантов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОчереди мигрантов
Очереди мигрантов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Очереди мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела о выдаче, в том числе сотрудником Института имени Пушкина, поддельных сертификатов для мигрантов, сообщили РИА Новости столичном главке СК РФ.
В апреле главк сообщал о задержании пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Институт Пушкина опроверг задержание кого-либо из штатных сотрудников, но после проверки в вузе, установившей факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для мигрантов, его ректор Наталья Трухановская была снята с должности.
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Москве завершено расследование уголовного дела об организации незаконной миграции и выдаче подложных сертификатов о владении русским языком", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы организованной преступной группой, в том числе сотрудником Института имени Пушкина, была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала. "Указанные преступные действия способствовали оформлению, в том числе, вида на жительство на территории Московского региона", - отмечается в релизе.
Вследствие этого по требованию СК органами МВД аннулированы полученные благодаря подложным сертификатам документы, дающие право на пребывание на территории РФ.
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