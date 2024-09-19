https://ria.ru/20240919/meksika-1973726668.html

Президент Мексики обвинил США в росте насилия в Синалоа

Президент Мексики обвинил США в росте насилия в Синалоа - РИА Новости, 19.09.2024

Президент Мексики обвинил США в росте насилия в Синалоа

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что недавняя операция властей США по поимке главарей картеля Синалоа стала причиной насилия, которое... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:53

2024-09-19T21:53

2024-09-19T21:54

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хоакин гусман лоэра

происшествия

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МЕХИКО, 19 сен - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что недавняя операция властей США по поимке главарей картеля Синалоа стала причиной насилия, которое переживает штат Синалоа в последние дни. "Что я могу вам сказать, так это то, что была договоренность, и из-за этой договоренности, детали которой мы до сих пор не знаем - в чем она состояла, при каких условиях была заключена, она породила для нас в Синалоа конфронтацию, которая имеет место, и которая, как я ожидаю, скоро будет улажена, поскольку мы действуем", - заявил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, которую транслировала его администрация. Правительство мексиканского штата Синалоа на прошлой неделе отменило все праздничные мероприятия по случаю дней независимости страны из-за уличных боев между картелями и силовых операций в регионе. Как сообщали местные СМИ, в различных частях Синалоа происходили столкновения между боевиками двух крыльев местного картеля - Лос-Чапитос под руководством детей наркобарона Коротышки и Лос-Майос, которым руководил задержанный недавно Исмаэль Самбада. Для охраны порядка в Синалоа был развернут многочисленный армейский контингент и подразделения национальной гвардии. По словам министр обороны Мексики Луиа Кресенсио Сандоваля, в столице штата Кулиакане охраной порядка занимаются 2,2 тысячи служащих различных вооруженных сил. В результате столкновений боевиков между собой и с силовыми структурами в мексиканском штате Синалоа погибли более 30 человек, включая двух военнослужащих, задержаны 30 человек. Сын мексиканского наркодилера Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, Хоакин Гусман Лопес, был арестован в июле в аэропорту Эль Пасо в штате Техас. Помимо него был также задержан 76-летний Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Обоим предъявлены обвинения в наркоторговле и производстве наркотиков. Гарсия также обвиняется в отмывании денег, нарушении оружейного законодательства, похищениях людей и сговоре с целью совершения убийства. Гусман Лопес на суде в Иллинойсе не признал вину по делу о наркоторговле. Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был передан властям США в январе 2017 года. Позднее он был признан виновным в поставках кокаина в США, незаконном владением оружием и организацией убийств и приговорен к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа". Ранее в сентябре 2023 года в США из Мексики был экстрадирован другой сын "Коротышки" Овидио, но на свободе в настоящий момент остаются еще двое его сыновей, которые также принимают участие в операциях картеля, и его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ, оспаривает с ними лидерство в картеле.

https://ria.ru/20240726/adn40-1962063337.html

https://ria.ru/20240728/narkokartel-1962458497.html

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в мире, синалоа, мексика, сша, андрес мануэль лопес обрадор, хоакин гусман лоэра, происшествия