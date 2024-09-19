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Президент Мексики обвинил США в росте насилия в Синалоа - РИА Новости, 19.09.2024
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21:53 19.09.2024 (обновлено: 21:54 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/meksika-1973726668.html
Президент Мексики обвинил США в росте насилия в Синалоа
Президент Мексики обвинил США в росте насилия в Синалоа - РИА Новости, 19.09.2024
Президент Мексики обвинил США в росте насилия в Синалоа
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что недавняя операция властей США по поимке главарей картеля Синалоа стала причиной насилия, которое... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:53
2024-09-19T21:54
в мире
синалоа
мексика
сша
андрес мануэль лопес обрадор
хоакин гусман лоэра
происшествия
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МЕХИКО, 19 сен - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что недавняя операция властей США по поимке главарей картеля Синалоа стала причиной насилия, которое переживает штат Синалоа в последние дни. "Что я могу вам сказать, так это то, что была договоренность, и из-за этой договоренности, детали которой мы до сих пор не знаем - в чем она состояла, при каких условиях была заключена, она породила для нас в Синалоа конфронтацию, которая имеет место, и которая, как я ожидаю, скоро будет улажена, поскольку мы действуем", - заявил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, которую транслировала его администрация. Правительство мексиканского штата Синалоа на прошлой неделе отменило все праздничные мероприятия по случаю дней независимости страны из-за уличных боев между картелями и силовых операций в регионе. Как сообщали местные СМИ, в различных частях Синалоа происходили столкновения между боевиками двух крыльев местного картеля - Лос-Чапитос под руководством детей наркобарона Коротышки и Лос-Майос, которым руководил задержанный недавно Исмаэль Самбада. Для охраны порядка в Синалоа был развернут многочисленный армейский контингент и подразделения национальной гвардии. По словам министр обороны Мексики Луиа Кресенсио Сандоваля, в столице штата Кулиакане охраной порядка занимаются 2,2 тысячи служащих различных вооруженных сил. В результате столкновений боевиков между собой и с силовыми структурами в мексиканском штате Синалоа погибли более 30 человек, включая двух военнослужащих, задержаны 30 человек. Сын мексиканского наркодилера Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, Хоакин Гусман Лопес, был арестован в июле в аэропорту Эль Пасо в штате Техас. Помимо него был также задержан 76-летний Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Обоим предъявлены обвинения в наркоторговле и производстве наркотиков. Гарсия также обвиняется в отмывании денег, нарушении оружейного законодательства, похищениях людей и сговоре с целью совершения убийства. Гусман Лопес на суде в Иллинойсе не признал вину по делу о наркоторговле. Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был передан властям США в январе 2017 года. Позднее он был признан виновным в поставках кокаина в США, незаконном владением оружием и организацией убийств и приговорен к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа". Ранее в сентябре 2023 года в США из Мексики был экстрадирован другой сын "Коротышки" Овидио, но на свободе в настоящий момент остаются еще двое его сыновей, которые также принимают участие в операциях картеля, и его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ, оспаривает с ними лидерство в картеле.
https://ria.ru/20240726/adn40-1962063337.html
https://ria.ru/20240728/narkokartel-1962458497.html
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в мире, синалоа, мексика, сша, андрес мануэль лопес обрадор, хоакин гусман лоэра, происшествия
В мире, Синалоа, Мексика, США, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Хоакин Гусман Лоэра, Происшествия
Президент Мексики обвинил США в росте насилия в Синалоа

Обрадор: операция США по поимке лидеров картеля спровоцировала насилие в Синалоа

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 сен - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что недавняя операция властей США по поимке главарей картеля Синалоа стала причиной насилия, которое переживает штат Синалоа в последние дни.
"Что я могу вам сказать, так это то, что была договоренность, и из-за этой договоренности, детали которой мы до сих пор не знаем - в чем она состояла, при каких условиях была заключена, она породила для нас в Синалоа конфронтацию, которая имеет место, и которая, как я ожидаю, скоро будет улажена, поскольку мы действуем", - заявил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, которую транслировала его администрация.
Полиция и экстренные службы США - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
СМИ: сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США
26 июля, 03:37
Правительство мексиканского штата Синалоа на прошлой неделе отменило все праздничные мероприятия по случаю дней независимости страны из-за уличных боев между картелями и силовых операций в регионе. Как сообщали местные СМИ, в различных частях Синалоа происходили столкновения между боевиками двух крыльев местного картеля - Лос-Чапитос под руководством детей наркобарона Коротышки и Лос-Майос, которым руководил задержанный недавно Исмаэль Самбада.
Для охраны порядка в Синалоа был развернут многочисленный армейский контингент и подразделения национальной гвардии. По словам министр обороны Мексики Луиа Кресенсио Сандоваля, в столице штата Кулиакане охраной порядка занимаются 2,2 тысячи служащих различных вооруженных сил. В результате столкновений боевиков между собой и с силовыми структурами в мексиканском штате Синалоа погибли более 30 человек, включая двух военнослужащих, задержаны 30 человек.
Сын мексиканского наркодилера Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, Хоакин Гусман Лопес, был арестован в июле в аэропорту Эль Пасо в штате Техас. Помимо него был также задержан 76-летний Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Обоим предъявлены обвинения в наркоторговле и производстве наркотиков. Гарсия также обвиняется в отмывании денег, нарушении оружейного законодательства, похищениях людей и сговоре с целью совершения убийства. Гусман Лопес на суде в Иллинойсе не признал вину по делу о наркоторговле.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был передан властям США в январе 2017 года. Позднее он был признан виновным в поставках кокаина в США, незаконном владением оружием и организацией убийств и приговорен к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
Ранее в сентябре 2023 года в США из Мексики был экстрадирован другой сын "Коротышки" Овидио, но на свободе в настоящий момент остаются еще двое его сыновей, которые также принимают участие в операциях картеля, и его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ, оспаривает с ними лидерство в картеле.
Агент ФБР. - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона
28 июля, 06:14
 
В миреСиналоаМексикаСШААндрес Мануэль Лопес ОбрадорХоакин Гусман ЛоэраПроисшествия
 
 
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