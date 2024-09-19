https://ria.ru/20240919/medvedev-1973707094.html

Медведев оценил идею о членских взносах в ЕР

Медведев оценил идею о членских взносах в ЕР - РИА Новости, 19.09.2024

Медведев оценил идею о членских взносах в ЕР

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал интересной идею возврата части членских взносов на деятельность... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:35

2024-09-19T18:35

2024-09-19T18:52

россия

дмитрий медведев

единая россия

кпсс

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал интересной идею возврата части членских взносов на деятельность активных первичных отделений "ЕР".По результатам обсуждения системы мотивации работы секретарей первичных отделений партии один из её членов высказал предложение по формированию "партийного кэшбэка" - когда процент членских взносов будет возвращаться на деятельность активных местных отделений."Интересное предложение. Я так с удовольствием выслушал, с замиранием сердца, особенно про кэшбэк. Это хорошо прозвучало. Термин-то такой, хлесткий. Но главное, чтобы он корректно использовался", - сказал Медведев во время совета первичных отделений "Единой России"Он отметил, что сейчас партия не имеет фиксированных взносов, хотя это, как привел в пример Медведев, и давало в свое время КПСС гарантированный доход. Председатель "ЕР" считает, что можно пересмотреть вопрос о взносах. При этом он выделил важность чувства меры в обсуждаемом вопросе, поскольку, как подчеркнул Медведев, партия - "это же не способ заработать деньги и не инструмент обогащения"."Не нужно стесняться этого, потому что любая общественная организация, в том числе, существует на взносы и иные пожертвования. Кроме того, есть еще государственное финансирование у всех парламентских партий, ну и перечисление от организаций и так далее. Но взносы никто не отменял, здесь действительно нужно думать, как они войдут в систему мотивации и поощрения", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240917/medvedev-1973128519.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, кпсс