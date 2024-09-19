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Медведев объяснил идею открытой базы врагов России - РИА Новости, 19.09.2024
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18:21 19.09.2024 (обновлено: 19:02 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/medvedev-1973705563.html
Медведев объяснил идею открытой базы врагов России
Медведев объяснил идею открытой базы врагов России - РИА Новости, 19.09.2024
Медведев объяснил идею открытой базы врагов России
Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разъяснил свою идею о создании открытой базы врагов России: речь идет не о каком-то... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:21
2024-09-19T19:02
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разъяснил свою идею о создании открытой базы врагов России: речь идет не о каком-то государственном реестре, а об общественной деятельности, чтобы помнить призывавших уничтожить страну.Медведев ранее в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, уточнив, что информация может быть использована "для вполне прикладных целей". Рассказать подробнее об отдельных аспектах создания такой базы его попросила одна из участниц Совета первичных отделений "Единой России", который состоялся в четверг."Я, если вы обратили внимание, не говорил о том, что это должно сделать государство. Государство такой деятельностью заниматься не должно. Если это кто-то так понял, то это неверно... Это не государственный реестр врагов, это просто некая общественная деятельность. Обращаю внимание, что наши противники этим занимаются. И сколько бы их ни критиковали, они продолжают это делать. Ну а что же мы, должны просто всех забыть поименно? Знаете, это не та ситуация, когда нужно вторую щеку подставлять. Это другая ситуация", - заявил Медведев.Он полагает, что для страны такая общественная деятельность нужна - даже на будущее, чтобы впоследствии помнить, кто скомпрометировал себя призывами уничтожать Россию."Человеку свойственно забывать какие-то вещи. А тех, кто сейчас выступает против нашей страны, кто кричит на всех перекрестках и политических, и обычных "давайте убивать русских", подразумевая всех нас, - мы должны хранить в памяти, кто это был и что это за люди. Просто даже для будущего, вовсе необязательно чтобы их покарать, но чтобы мы знали, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями, что с ними в лучшем случае нельзя иметь дела. Ну а некоторые из них действительно должны быть преданы суду или их должна постигнуть неминуемая расплата, возмездие", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240813/medvedev-1966020558.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев объяснил идею открытой базы врагов России

Медведев об открытой базе врагов России: это не госреестр, а общественная работа

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разъяснил свою идею о создании открытой базы врагов России: речь идет не о каком-то государственном реестре, а об общественной деятельности, чтобы помнить призывавших уничтожить страну.
Медведев ранее в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, уточнив, что информация может быть использована "для вполне прикладных целей". Рассказать подробнее об отдельных аспектах создания такой базы его попросила одна из участниц Совета первичных отделений "Единой России", который состоялся в четверг.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Медведев поднимал вопрос о формировании реестра ущерба от Украины
13 августа, 19:23
«
"Я, если вы обратили внимание, не говорил о том, что это должно сделать государство. Государство такой деятельностью заниматься не должно. Если это кто-то так понял, то это неверно... Это не государственный реестр врагов, это просто некая общественная деятельность. Обращаю внимание, что наши противники этим занимаются. И сколько бы их ни критиковали, они продолжают это делать. Ну а что же мы, должны просто всех забыть поименно? Знаете, это не та ситуация, когда нужно вторую щеку подставлять. Это другая ситуация", - заявил Медведев.
Он полагает, что для страны такая общественная деятельность нужна - даже на будущее, чтобы впоследствии помнить, кто скомпрометировал себя призывами уничтожать Россию.
"Человеку свойственно забывать какие-то вещи. А тех, кто сейчас выступает против нашей страны, кто кричит на всех перекрестках и политических, и обычных "давайте убивать русских", подразумевая всех нас, - мы должны хранить в памяти, кто это был и что это за люди. Просто даже для будущего, вовсе необязательно чтобы их покарать, но чтобы мы знали, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями, что с ними в лучшем случае нельзя иметь дела. Ну а некоторые из них действительно должны быть преданы суду или их должна постигнуть неминуемая расплата, возмездие", - добавил зампред Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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