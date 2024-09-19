https://ria.ru/20240919/medvedev-1973705563.html

Медведев объяснил идею открытой базы врагов России

Медведев объяснил идею открытой базы врагов России - РИА Новости, 19.09.2024

Медведев объяснил идею открытой базы врагов России

Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разъяснил свою идею о создании открытой базы врагов России: речь идет не о каком-то... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:21

2024-09-19T18:21

2024-09-19T19:02

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разъяснил свою идею о создании открытой базы врагов России: речь идет не о каком-то государственном реестре, а об общественной деятельности, чтобы помнить призывавших уничтожить страну.Медведев ранее в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, уточнив, что информация может быть использована "для вполне прикладных целей". Рассказать подробнее об отдельных аспектах создания такой базы его попросила одна из участниц Совета первичных отделений "Единой России", который состоялся в четверг."Я, если вы обратили внимание, не говорил о том, что это должно сделать государство. Государство такой деятельностью заниматься не должно. Если это кто-то так понял, то это неверно... Это не государственный реестр врагов, это просто некая общественная деятельность. Обращаю внимание, что наши противники этим занимаются. И сколько бы их ни критиковали, они продолжают это делать. Ну а что же мы, должны просто всех забыть поименно? Знаете, это не та ситуация, когда нужно вторую щеку подставлять. Это другая ситуация", - заявил Медведев.Он полагает, что для страны такая общественная деятельность нужна - даже на будущее, чтобы впоследствии помнить, кто скомпрометировал себя призывами уничтожать Россию."Человеку свойственно забывать какие-то вещи. А тех, кто сейчас выступает против нашей страны, кто кричит на всех перекрестках и политических, и обычных "давайте убивать русских", подразумевая всех нас, - мы должны хранить в памяти, кто это был и что это за люди. Просто даже для будущего, вовсе необязательно чтобы их покарать, но чтобы мы знали, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями, что с ними в лучшем случае нельзя иметь дела. Ну а некоторые из них действительно должны быть преданы суду или их должна постигнуть неминуемая расплата, возмездие", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240813/medvedev-1966020558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, единая россия