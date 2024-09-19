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Медведев призвал первички ЕР быть активными в соцсетях - РИА Новости, 19.09.2024
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17:56 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/medvedev-1973700671.html
Медведев призвал первички ЕР быть активными в соцсетях
Медведев призвал первички ЕР быть активными в соцсетях - РИА Новости, 19.09.2024
Медведев призвал первички ЕР быть активными в соцсетях
Представителям первичных отделений "Единой России" необходимо быть активными в соцсетях, причем выступать аргументировано и честно, заявил председатель партии... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:56
2024-09-19T17:56
политика
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Представителям первичных отделений "Единой России" необходимо быть активными в соцсетях, причем выступать аргументировано и честно, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. На совете первичных отделений "Единой России" Медведев поддержал идею того, что "первички" должны активно вести себя в соцсетях. "Это веление времени. Нравится нам что-то или не нравится, понимаем, что там много мусора, что туда всякие боты заходят, что там кто-то с нами воюет, но от этого не уйти. Мы должны там присутствовать, причем делать это аргументировано, в некоторых случаях наступательно, но предельно откровенно и честно, не лакировать ситуацию, а говорить правду", - заявил Медведев. Он также посоветовал представителям первичных отделений общаться со всеми, даже с неудобными собеседниками. "Потому что наши сторонники и члены партии - сочувствующие так сказать - они вряд ли придут для того, чтобы погром какой-то устроить. Они будут гораздо более лояльно себя вести", - объяснил Медведев.
https://ria.ru/20240917/er-1973275073.html
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политика, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал первички ЕР быть активными в соцсетях

Медведев призвал первички ЕР выступать аргументированно и честно в соцсетях

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Представителям первичных отделений "Единой России" необходимо быть активными в соцсетях, причем выступать аргументировано и честно, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
На совете первичных отделений "Единой России" Медведев поддержал идею того, что "первички" должны активно вести себя в соцсетях.
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"Это веление времени. Нравится нам что-то или не нравится, понимаем, что там много мусора, что туда всякие боты заходят, что там кто-то с нами воюет, но от этого не уйти. Мы должны там присутствовать, причем делать это аргументировано, в некоторых случаях наступательно, но предельно откровенно и честно, не лакировать ситуацию, а говорить правду", - заявил Медведев.
Он также посоветовал представителям первичных отделений общаться со всеми, даже с неудобными собеседниками.
"Потому что наши сторонники и члены партии - сочувствующие так сказать - они вряд ли придут для того, чтобы погром какой-то устроить. Они будут гораздо более лояльно себя вести", - объяснил Медведев.
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