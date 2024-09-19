https://ria.ru/20240919/matkapital-1973621944.html

В Карелии продлили и расширили программу регионального маткапитала

В Карелии продлили и расширили программу регионального маткапитала - РИА Новости, 19.09.2024

В Карелии продлили и расширили программу регионального маткапитала

Депутаты Законодательного Собрания Карелии на первом в осенней сессии заседании в четверг приняли закон о продлении и расширении программы регионального... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:12

2024-09-19T13:12

2024-09-19T13:12

республика карелия

материнский капитал

артур парфенчиков

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973051389_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_e4aa9ed399e628e7305bff53ab47a749.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии на первом в осенней сессии заседании в четверг приняли закон о продлении и расширении программы регионального маткапитала, сообщается на официальной странице регионального парламента в соцсети "ВКонтакте". "Главным решением, безусловно, стало принятие закона о продлении действия программы регионального материнского капитала до конца 2030 года и расширение возможности его использования на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или личного подсобного хозяйства", - сказала и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник. Автором законопроекта выступил глава регио6на Артур Парфенчиков. Об этой инициативе он объявил весной в ходе ежегодного отчета перед Законодательным Собранием о деятельности правительства региона. "С момента действия программы более 12 тысяч карельских семей воспользовались региональным материнским капиталом. Отмечу, что за восемь месяцев текущего года в Карелии родились 2372 ребенка, из них 441 – это третий ребенок, то есть семьи стали многодетными, и они смогут получить эту меру государственной поддержки", - подчеркнула Шмаеник. И. о. председателя Законодательного Собрания Карелии напомнила, что 2024 год объявлен президентом России Годом семьи в стране и отметила, что поддержка карельских семей остается одним из главных приоритетов в работе законодателей республики. В Карелии в рамках национального проекта "Демография" предоставляется региональный материнский (семейный) капитал. Выплата составляет 105,5 тысячи рублей, ее также можно тратить на улучшение жилищных условий, оплату детского сада, покупку средств для реабилитации детей-инвалидов, приобретение легкового автомобиля и сельхозтехники отечественного производства, газификацию и ремонт жилья.

https://ria.ru/20240824/kareliya-1968242064.html

https://ria.ru/20240913/patrushev-1972530319.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, материнский капитал, артур парфенчиков, жилье