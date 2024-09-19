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Педагог и мама 11 детей из Архангельской области стала матерью-героиней
Педагог и мама 11 детей из Архангельской области стала матерью-героиней - РИА Новости, 19.09.2024
Педагог и мама 11 детей из Архангельской области стала матерью-героиней
Педагог Татьяна Кобылина из Красноборска Архангельской области, которая воспитывает 11 детей, получила по указу президента РФ звание "мать-героиня", сообщил... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:10
2024-09-19T19:10
2024-09-19T19:10
архангельская область
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 19 сен – РИА Новости. Педагог Татьяна Кобылина из Красноборска Архангельской области, которая воспитывает 11 детей, получила по указу президента РФ звание "мать-героиня", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Татьяна Владимировна вместе с супругом Валентином Ивановичем, который служит настоятелем сельского Свято-Троицкого храма, воспитывают 11 детей. Большинство из них уже взрослые, но для матери ребенок остается ребенком в любом возрасте", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. Семью Татьяны Кобылиной он назвал примером крепкой и дружной семьи, бережно хранящей исконные ценности. "Нравственное здоровье, взаимное уважение и забота друг о друге – вот их главные жизненные ориентиры", - подчеркнул Цыбульский. Глава региона также рассказал, что вместе со специалистами Красноборского комплексного центра социального обслуживания Татьяна Владимировна активно участвует в работе клуба "Диалог", созданного для семей, находящихся в социально опасном положении. Мать-героиня помогает и военнослужащим. С начала специальной военной операции по инициативе Татьяны Кобылиной приход Свято-Троицкого храма сотрудничает с центром подготовки добровольцев "Свои люди", оказывая помощь в приобретении всего необходимого для бойцов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, архангельская область, александр цыбульский, россия
Архангельская область, Общество, Архангельская область, Александр Цыбульский, Россия
АРХАНГЕЛЬСК, 19 сен – РИА Новости. Педагог Татьяна Кобылина из Красноборска Архангельской области, которая воспитывает 11 детей, получила по указу президента РФ звание "мать-героиня", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
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"Татьяна Владимировна вместе с супругом Валентином Ивановичем, который служит настоятелем сельского Свято-Троицкого храма, воспитывают 11 детей. Большинство из них уже взрослые, но для матери ребенок остается ребенком в любом возрасте", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
Семью Татьяны Кобылиной он назвал примером крепкой и дружной семьи, бережно хранящей исконные ценности. "Нравственное здоровье, взаимное уважение и забота друг о друге – вот их главные жизненные ориентиры", - подчеркнул Цыбульский.
Глава региона также рассказал, что вместе со специалистами Красноборского комплексного центра социального обслуживания Татьяна Владимировна активно участвует в работе клуба "Диалог", созданного для семей, находящихся в социально опасном положении.
Мать-героиня помогает и военнослужащим. С начала специальной военной операции по инициативе Татьяны Кобылиной приход Свято-Троицкого храма сотрудничает с центром подготовки добровольцев "Свои люди", оказывая помощь в приобретении всего необходимого для бойцов.