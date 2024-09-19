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Педагог и мама 11 детей из Архангельской области стала матерью-героиней - РИА Новости, 19.09.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
19:10 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/mat-geroinya-1973711507.html
Педагог и мама 11 детей из Архангельской области стала матерью-героиней
Педагог и мама 11 детей из Архангельской области стала матерью-героиней - РИА Новости, 19.09.2024
Педагог и мама 11 детей из Архангельской области стала матерью-героиней
Педагог Татьяна Кобылина из Красноборска Архангельской области, которая воспитывает 11 детей, получила по указу президента РФ звание "мать-героиня", сообщил... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:10
2024-09-19T19:10
архангельская область
общество
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александр цыбульский
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 19 сен – РИА Новости. Педагог Татьяна Кобылина из Красноборска Архангельской области, которая воспитывает 11 детей, получила по указу президента РФ звание "мать-героиня", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Татьяна Владимировна вместе с супругом Валентином Ивановичем, который служит настоятелем сельского Свято-Троицкого храма, воспитывают 11 детей. Большинство из них уже взрослые, но для матери ребенок остается ребенком в любом возрасте", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. Семью Татьяны Кобылиной он назвал примером крепкой и дружной семьи, бережно хранящей исконные ценности. "Нравственное здоровье, взаимное уважение и забота друг о друге – вот их главные жизненные ориентиры", - подчеркнул Цыбульский. Глава региона также рассказал, что вместе со специалистами Красноборского комплексного центра социального обслуживания Татьяна Владимировна активно участвует в работе клуба "Диалог", созданного для семей, находящихся в социально опасном положении. Мать-героиня помогает и военнослужащим. С начала специальной военной операции по инициативе Татьяны Кобылиной приход Свято-Троицкого храма сотрудничает с центром подготовки добровольцев "Свои люди", оказывая помощь в приобретении всего необходимого для бойцов.
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общество, архангельская область, александр цыбульский, россия
Архангельская область, Общество, Архангельская область, Александр Цыбульский, Россия

Педагог и мама 11 детей из Архангельской области стала матерью-героиней

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Валерий Шустов
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АРХАНГЕЛЬСК, 19 сен – РИА Новости. Педагог Татьяна Кобылина из Красноборска Архангельской области, которая воспитывает 11 детей, получила по указу президента РФ звание "мать-героиня", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
«
"Татьяна Владимировна вместе с супругом Валентином Ивановичем, который служит настоятелем сельского Свято-Троицкого храма, воспитывают 11 детей. Большинство из них уже взрослые, но для матери ребенок остается ребенком в любом возрасте", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
Семью Татьяны Кобылиной он назвал примером крепкой и дружной семьи, бережно хранящей исконные ценности. "Нравственное здоровье, взаимное уважение и забота друг о друге – вот их главные жизненные ориентиры", - подчеркнул Цыбульский.
Глава региона также рассказал, что вместе со специалистами Красноборского комплексного центра социального обслуживания Татьяна Владимировна активно участвует в работе клуба "Диалог", созданного для семей, находящихся в социально опасном положении.
Мать-героиня помогает и военнослужащим. С начала специальной военной операции по инициативе Татьяны Кобылиной приход Свято-Троицкого храма сотрудничает с центром подготовки добровольцев "Свои люди", оказывая помощь в приобретении всего необходимого для бойцов.
 
Архангельская областьОбществоАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийРоссия
 
 
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