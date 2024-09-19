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Лавров обсудил ситуацию в Газе с замглавы президентского совета Йемена - РИА Новости, 19.09.2024
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17:21 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/lavrov-1973692043.html
Лавров обсудил ситуацию в Газе с замглавы президентского совета Йемена
Лавров обсудил ситуацию в Газе с замглавы президентского совета Йемена - РИА Новости, 19.09.2024
Лавров обсудил ситуацию в Газе с замглавы президентского совета Йемена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил йеменский кризис и палестино-израильский конфликт с замглавы руководящего президентского совета Йемена... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:21
2024-09-19T17:21
в мире
йемен
сирия
сана
сергей лавров
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил йеменский кризис и палестино-израильский конфликт с замглавы руководящего президентского совета Йемена Тареком Салехом, сообщили в МИД РФ. "В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него с акцентом на задачу скорейшего комплексного урегулирования йеменского кризиса путем налаживания устойчивого инклюзивного национального диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Салеха, находящегося в Москве с визитом, в четверг. В МИД подчеркнули, что отдельное внимание было уделено палестино-израильскому конфликту и влиянию кризиса в Газе на ситуацию в Красном море. "С российской стороны было подтверждено, что решения проблемы обеспечения безопасности международного судоходства в прилегающих к Йемену акваториях необходимо добиваться исключительно политико-дипломатическими методами, сопрягая эти усилия с активной работой по деэскалации напряженности на палестинских территориях", - отметили в российском МИД. В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию. С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, в 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку международно признанного правительства Йемена, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор не смогла это сделать.
https://ria.ru/20240827/lavrov-1968751957.html
https://ria.ru/20240827/lavrov-1968759652.html
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в мире, йемен, сирия, сана, сергей лавров, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Сирия, Сана, Сергей Лавров, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров обсудил ситуацию в Газе с замглавы президентского совета Йемена

Лавров и Салех обсудили йеменский кризис и палестино-израильский конфликт

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил йеменский кризис и палестино-израильский конфликт с замглавы руководящего президентского совета Йемена Тареком Салехом, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него с акцентом на задачу скорейшего комплексного урегулирования йеменского кризиса путем налаживания устойчивого инклюзивного национального диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Салеха, находящегося в Москве с визитом, в четверг.
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В МИД подчеркнули, что отдельное внимание было уделено палестино-израильскому конфликту и влиянию кризиса в Газе на ситуацию в Красном море.
"С российской стороны было подтверждено, что решения проблемы обеспечения безопасности международного судоходства в прилегающих к Йемену акваториях необходимо добиваться исключительно политико-дипломатическими методами, сопрягая эти усилия с активной работой по деэскалации напряженности на палестинских территориях", - отметили в российском МИД.
В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию.
С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, в 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку международно признанного правительства Йемена, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор не смогла это сделать.
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В миреЙеменСирияСанаСергей ЛавровАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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