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Глава МККК обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
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06:47 19.09.2024 (обновлено: 06:49 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/kurskaya_oblast-1973550755.html
Глава МККК обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области
Глава МККК обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
Глава МККК обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич обсудила на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ряд тем,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T06:47
2024-09-19T06:49
международный комитет красного креста (мккк)
москва
россия
курская область
сергей лавров
вооруженные силы украины
мирьяна сполярич
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич обсудила на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ряд тем, включая ситуацию в Курской области, заявили РИА Новости в российском офисе организации.Встреча Сполярич и Лаврова прошла во вторник в Москве."Все важные гуманитарные вопросы, включая ситуацию в Курской области, были затронуты, это что касается результатов. Конечно, мы не можем вдаваться в детали, это конфиденциальная информация. Но мы можем сказать, что переговоры были интересными, содержательными", - заявили в офисе МККК."Это постоянная работа. Мы всегда обсуждаем насущные вопросы, потому что ситуация меняется с течением времени. Визит президента МККК нужен как раз для того, чтобы сохранить этот диалог, сделать его более содержательным", - подчеркнули в МККК.Ранее официальный представитель Международного комитета Красного Креста Галина Бальзамова сообщила РИА Новости, что МККК просит и готов посетить территории Курской области, пострадавшие от нападения ВСУ, но только при условии гарантий безопасности со стороны обеих сторон конфликта.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населённые пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240919/kurskaya_oblast-1973549834.html
https://ria.ru/20240919/mongol-1973546062.html
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международный комитет красного креста (мккк), москва, россия, курская область, сергей лавров, вооруженные силы украины, мирьяна сполярич, владимир путин, украина, в мире, оон
Международный комитет Красного Креста (МККК), Москва, Россия, Курская область, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Мирьяна Сполярич, Владимир Путин, Украина, В мире, ООН
Глава МККК обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области

Глава МККК Сполярич обсудила с Лавровым в Москве ситуацию в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич обсудила на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ряд тем, включая ситуацию в Курской области, заявили РИА Новости в российском офисе организации.
Встреча Сполярич и Лаврова прошла во вторник в Москве.
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"Все важные гуманитарные вопросы, включая ситуацию в Курской области, были затронуты, это что касается результатов. Конечно, мы не можем вдаваться в детали, это конфиденциальная информация. Но мы можем сказать, что переговоры были интересными, содержательными", - заявили в офисе МККК.
"Это постоянная работа. Мы всегда обсуждаем насущные вопросы, потому что ситуация меняется с течением времени. Визит президента МККК нужен как раз для того, чтобы сохранить этот диалог, сделать его более содержательным", - подчеркнули в МККК.
Ранее официальный представитель Международного комитета Красного Креста Галина Бальзамова сообщила РИА Новости, что МККК просит и готов посетить территории Курской области, пострадавшие от нападения ВСУ, но только при условии гарантий безопасности со стороны обеих сторон конфликта.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населённые пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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18 сентября, 14:42
 
Международный комитет Красного Креста (МККК)МоскваРоссияКурская областьСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныМирьяна СполяричВладимир ПутинУкраинаВ миреООН
 
 
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