Турецкий аналитик объяснил, чем обернется для ВСУ атака на Курскую область
Аналитик Санер: нападение ВСУ на Курскую область ударит по Киеву бумерангом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. План Киева усилить свои переговорные позиции за счёт нападения на Курскую область является несбыточной мечтой, это ударит по Украине бумерангом и, напротив, усилит позиции РФ, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Йигит Санер.
По его словам, ВСУ несут в Курской области огромные потери как в живой силе, так и в технике.
"Запад будет воевать за ВСУ? Эта операция ВСУ - бумеранг. Российская армия наступает, наступает решительно. Курская область вновь вернётся под контроль российской армии. Россия получит больше, сядет за стол переговоров с более сильной позицией", - сказал Санер.
Аналитик напомнил, что целью нападения Украины на Курскую область было сесть за стол переговоров, имея сильные позиции.
"Но это мечта", - подчеркнул собеседник агентства.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей.