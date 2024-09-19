https://ria.ru/20240919/korenovsk-1973541146.html

На Кубани благоустроят парк культуры и отдыха с бассейнами

На Кубани благоустроят парк культуры и отдыха с бассейнами - РИА Новости, 19.09.2024

На Кубани благоустроят парк культуры и отдыха с бассейнами

Территорию парка культуры и отдыха благоустроят в Кореновске на Кубани в том числе и за счет краевых средств, реконструкция общественного пространства, где... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T02:41

2024-09-19T02:41

2024-09-19T02:41

краснодарский край

кореновск

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КРАСНОДАР, 19 сен – РИА Новости. Территорию парка культуры и отдыха благоустроят в Кореновске на Кубани в том числе и за счет краевых средств, реконструкция общественного пространства, где появится несколько бассейнов, завершится в 2026 году, следует из релиза пресс-службы администрации региона. "Благоустроить планируют территорию парка культуры и отдыха. Это уже третий этап реконструкции. Площадь работ превысит три гектара. Будут созданы пять функциональных зон. На это из федерального бюджета направят более 90 миллионов рублей. Работы начнут в 2025-м, завершат в 2026 году", – передает пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника. По данным властей, во входной зоне появятся парковочные места для авто и велосипедов. В семейной зоне создадут два открытых бассейна – детский и взрослый. Также сделают сухой бассейн с теневыми навесами. Здесь будут работать кафе и веревочный городок. На территории организуют игровое пространство для обучения детей правилам безопасности на дорогах, будет работать школа по гребле на байдарках и каноэ. Также сделают место для выгула домашних питомцев. На детской площадке установят игровое оборудование. Для безопасного спуска к воде уложат деревянные настилы, добавляют в администрации. Отмечается, что проект стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, проект реализуют в том числе и за счет краевого бюджета.

https://realty.ria.ru/20240618/sklady-1953796366.html

https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html

кореновск

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кореновск