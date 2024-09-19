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В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии - РИА Новости, 19.09.2024
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00:41 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/konferentsiya-1973535441.html
В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии
В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии - РИА Новости, 19.09.2024
В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве" начинает свою работу в Москве. РИА Новости, 19.09.2024
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве" начинает свою работу в Москве. "Цель конференции: обмен и обобщение передового опыта клинической психологии с позиций междисциплинарного подхода, а также привлечение молодых специалистов к междисциплинарному сотрудничеству и расширение сферы учебно-исследовательской, научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов высшего профессионального образования", - говорится в сообщении организаторов конференции. Мероприятие проводится на базе кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. Среди вопросов, которые планируется обсудить на конференции, психическое здоровье и психологическое благополучие семьи, работа клинического психолога в системе здравоохранения, актуальные вопросы клинико-психологической помощи в кризисной ситуации. Кроме того, на конференции будут работать секции о клинической психологии и юридической практике, о психологии и нейронауке, а также молодёжная секция, в рамках которой пройдёт конкурс студенческих работ Pro-Навык и студенческие дебаты.
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москва, первый мгму имени сеченова, общество
Москва, Первый МГМУ имени Сеченова, Общество
В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии

В Москве начался форум "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве"

CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве" начинает свою работу в Москве.
"Цель конференции: обмен и обобщение передового опыта клинической психологии с позиций междисциплинарного подхода, а также привлечение молодых специалистов к междисциплинарному сотрудничеству и расширение сферы учебно-исследовательской, научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов высшего профессионального образования", - говорится в сообщении организаторов конференции.
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Мероприятие проводится на базе кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.
Среди вопросов, которые планируется обсудить на конференции, психическое здоровье и психологическое благополучие семьи, работа клинического психолога в системе здравоохранения, актуальные вопросы клинико-психологической помощи в кризисной ситуации.
Кроме того, на конференции будут работать секции о клинической психологии и юридической практике, о психологии и нейронауке, а также молодёжная секция, в рамках которой пройдёт конкурс студенческих работ Pro-Навык и студенческие дебаты.
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