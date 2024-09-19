https://ria.ru/20240919/konferentsiya-1973535441.html
В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии
В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии - РИА Новости, 19.09.2024
В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве" начинает свою работу в Москве. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:41
2024-09-19T00:41
2024-09-19T00:41
москва
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве" начинает свою работу в Москве. "Цель конференции: обмен и обобщение передового опыта клинической психологии с позиций междисциплинарного подхода, а также привлечение молодых специалистов к междисциплинарному сотрудничеству и расширение сферы учебно-исследовательской, научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов высшего профессионального образования", - говорится в сообщении организаторов конференции. Мероприятие проводится на базе кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. Среди вопросов, которые планируется обсудить на конференции, психическое здоровье и психологическое благополучие семьи, работа клинического психолога в системе здравоохранения, актуальные вопросы клинико-психологической помощи в кризисной ситуации. Кроме того, на конференции будут работать секции о клинической психологии и юридической практике, о психологии и нейронауке, а также молодёжная секция, в рамках которой пройдёт конкурс студенческих работ Pro-Навык и студенческие дебаты.
https://ria.ru/20240905/minzdrav-1970907953.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, первый мгму имени сеченова, общество
Москва, Первый МГМУ имени Сеченова, Общество
В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии
В Москве начался форум "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве" начинает свою работу в Москве.
"Цель конференции: обмен и обобщение передового опыта клинической психологии с позиций междисциплинарного подхода, а также привлечение молодых специалистов к междисциплинарному сотрудничеству и расширение сферы учебно-исследовательской, научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов высшего профессионального образования", - говорится в сообщении организаторов конференции.
Мероприятие проводится на базе кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Первого МГМУ
имени И. М. Сеченова.
Среди вопросов, которые планируется обсудить на конференции, психическое здоровье и психологическое благополучие семьи, работа клинического психолога в системе здравоохранения, актуальные вопросы клинико-психологической помощи в кризисной ситуации.
Кроме того, на конференции будут работать секции о клинической психологии и юридической практике, о психологии и нейронауке, а также молодёжная секция, в рамках которой пройдёт конкурс студенческих работ Pro-Навык и студенческие дебаты.