https://ria.ru/20240919/konferentsiya-1973535441.html

В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии

В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии - РИА Новости, 19.09.2024

В Москве стартует всероссийская конференция по клинической психологии

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве" начинает свою работу в Москве. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T00:41

2024-09-19T00:41

2024-09-19T00:41

москва

первый мгму имени сеченова

общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве" начинает свою работу в Москве. "Цель конференции: обмен и обобщение передового опыта клинической психологии с позиций междисциплинарного подхода, а также привлечение молодых специалистов к междисциплинарному сотрудничеству и расширение сферы учебно-исследовательской, научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов высшего профессионального образования", - говорится в сообщении организаторов конференции. Мероприятие проводится на базе кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. Среди вопросов, которые планируется обсудить на конференции, психическое здоровье и психологическое благополучие семьи, работа клинического психолога в системе здравоохранения, актуальные вопросы клинико-психологической помощи в кризисной ситуации. Кроме того, на конференции будут работать секции о клинической психологии и юридической практике, о психологии и нейронауке, а также молодёжная секция, в рамках которой пройдёт конкурс студенческих работ Pro-Навык и студенческие дебаты.

https://ria.ru/20240905/minzdrav-1970907953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, первый мгму имени сеченова, общество