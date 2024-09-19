https://ria.ru/20240919/kishinev-1973642439.html

В Кишиневе прошел митинг против вступления Молдавии в ЕС

В Кишиневе прошел митинг против вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 19.09.2024

В Кишиневе прошел митинг против вступления Молдавии в ЕС

В Кишиневе в четверг состоялся митинг против НАТО и против вступления Молдавии в Европейский Союз, организованный оппозиционным блоком "Победа", передает... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:45

2024-09-19T14:45

2024-09-19T14:45

в мире

молдавия

сша

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майя санду

нато

евросоюз

кишинев

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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. В Кишиневе в четверг состоялся митинг против НАТО и против вступления Молдавии в Европейский Союз, организованный оппозиционным блоком "Победа", передает корреспондент РИА Новости. В акции под лозунгом "Нет ЕС, нет НАТО, нет войне!" приняли участие около сотни человек, в том числе представители различных молодежных общественных организаций. Участники митинга выступили против евроинтеграции республики и выразили обеспокоенность возможными последствиями курса, который, по их мнению, ведет страна под руководством президента Майи Санду. Оппозиционеры также считают, что референдум по вопросу вступления в ЕС, назначенный на 20 октября, является лишь первым шагом к потере суверенитета и вступлению Молдавии в НАТО, что может привести к вовлечению страны в конфликты. Активисты также высказывали опасения о возможной утрате национальной идентичности, которая окажется под угрозой из-за миграционной политики и вмешательства иностранных "партнеров". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", возглавляемой неформально президентом Майей Санду, в стране стали регулярно проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли о желании усилить обороноспособность страны, включая приобретение нового вооружения и создание системы ПВО. Президент Санду в своих интервью неоднократно подчеркивала необходимость продолжения обсуждений о сближении с НАТО, утверждая, что это способствует укреплению обороны республики.

https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962037415.html

https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971841663.html

молдавия

сша

великобритания

кишинев

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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато, евросоюз, кишинев