В Кишиневе прошел митинг против вступления Молдавии в ЕС
В Кишиневе прошел митинг против НАТО и вступления Молдавии в ЕС
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. В Кишиневе в четверг состоялся митинг против НАТО и против вступления Молдавии в Европейский Союз, организованный оппозиционным блоком "Победа", передает корреспондент РИА Новости.
В акции под лозунгом "Нет ЕС, нет НАТО, нет войне!" приняли участие около сотни человек, в том числе представители различных молодежных общественных организаций.
Участники митинга выступили против евроинтеграции республики и выразили обеспокоенность возможными последствиями курса, который, по их мнению, ведет страна под руководством президента Майи Санду.
Оппозиционеры также считают, что референдум по вопросу вступления в ЕС, назначенный на 20 октября, является лишь первым шагом к потере суверенитета и вступлению Молдавии в НАТО, что может привести к вовлечению страны в конфликты.
Активисты также высказывали опасения о возможной утрате национальной идентичности, которая окажется под угрозой из-за миграционной политики и вмешательства иностранных "партнеров".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", возглавляемой неформально президентом Майей Санду, в стране стали регулярно проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли о желании усилить обороноспособность страны, включая приобретение нового вооружения и создание системы ПВО. Президент Санду в своих интервью неоднократно подчеркивала необходимость продолжения обсуждений о сближении с НАТО, утверждая, что это способствует укреплению обороны республики.
Реальная власть в Молдавии принадлежит НАТО, заявили в Совфеде
10 сентября, 14:34