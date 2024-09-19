https://ria.ru/20240919/kinopoisk-1973732892.html
"Кинопоиск" планирует зайти на рынок видеоигр
"Кинопоиск" планирует зайти на рынок видеоигр - РИА Новости, 19.09.2024
"Кинопоиск" планирует зайти на рынок видеоигр
Сервис "Кинопоиск" планирует зайти на рынок видеоигр, это вопрос нескольких лет, но уже идет рота над созданием видеоигры Distortion и другого вида продукта по... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:17
2024-09-19T23:17
2024-09-19T23:17
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сервис "Кинопоиск" планирует зайти на рынок видеоигр, это вопрос нескольких лет, но уже идет рота над созданием видеоигры Distortion и другого вида продукта по ней, рассказал продюсер "Плюс Студии" ("Яндекс"), глава производства оригинального контента "Кинопоиска" Михаил Китаев. "Мы заходим в поле видеоигр. Это Distortion", - сказал он на презентации нового сезона. По его словам, также к запуску планируются другие сторонние проекты по игре. Также в пресс-службе онлайн-кинотеатра сообщили, что "Кинопоиск" представит экранизацию Atomic Heart, видеоигры от "Плюс Студии" и расширение вселенной BUBBLE.
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технологии, кинопоиск, яндекс
Технологии, Кинопоиск, Яндекс
"Кинопоиск" планирует зайти на рынок видеоигр
Сервис "Кинопоиск" планирует зайти на рынок видеоигр
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сервис "Кинопоиск" планирует зайти на рынок видеоигр, это вопрос нескольких лет, но уже идет рота над созданием видеоигры Distortion и другого вида продукта по ней, рассказал продюсер "Плюс Студии" ("Яндекс"), глава производства оригинального контента "Кинопоиска" Михаил Китаев.
"Мы заходим в поле видеоигр. Это Distortion", - сказал он на презентации нового сезона. По его словам, также к запуску планируются другие сторонние проекты по игре.
Также в пресс-службе онлайн-кинотеатра сообщили, что "Кинопоиск" представит экранизацию Atomic Heart, видеоигры от "Плюс Студии" и расширение вселенной BUBBLE.