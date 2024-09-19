https://ria.ru/20240919/kinopoisk-1973729617.html
"Кинопоиск" представит экранизацию по игре Atomic Heart
"Кинопоиск" представит экранизацию по игре Atomic Heart - РИА Новости, 19.09.2024
"Кинопоиск" представит экранизацию по игре Atomic Heart
"Кинопоиск" представит экранизацию Atomic Heart, видеоигры от Плюс Студии и расширение вселенной BUBBLE, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:31
2024-09-19T22:31
2024-09-19T22:32
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Кинопоиск" представит экранизацию Atomic Heart, видеоигры от Плюс Студии и расширение вселенной BUBBLE, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра. "Кинопоиск" работает над экранизацией Atomic Heart, одного из самых обсуждаемых игровых релизов в России и мире. Сценарий по мотивам ретрофутуристической вселенной альтернативного СССР 1950-х, в котором произошло восстание роботов, напишет Роман Кантор. Съёмки начнутся в следующем году", - рассказали в пресс-службе. Как рассказал глава производства оригинального контента "Кинопоиска" Михаил Китаев на презентации нового сезона платформы, "мы приступил над работой по экранизации". "Игра Atomic Heart стала большим событием не только в России, но и в мире… Нам предстоит воплотить в жизнь богатейший мир", - сказал Китаев. "Планируем начать съемки в следующем году", - добавил он. Видеоигры и связанный с ними контент — новое стратегическое направление для Плюс Студии. Продюсерский центр Яндекса стал партнёром компании Game Art Pioneers в разработке видеоигры Distortion, научно-фантастической экшн-RPG. Игру дополнят оригинальный сериал, книга и комикс. Также Плюс Студия спродюсирует вместе с "Акроникс" игру и сериал "Алмазный меч, деревянный меч" по фантастике Ника Перумова. Кроме того, Плюс Студия в ближайшие годы продолжит создавать и расширять для "Кинопоиска" новые и уже действующие киновселенные. Франшиза по комиксам BUBBLE пополнится девятью новыми фильмами и сериалами. К уже анонсированной "Фурии" добавится сериал по "Майору Грому". В него войдут материалы фильмов и новые сцены, которые специально снимут для сериала — премьера состоится в 2025 году. "Кинопоиск" также сообщил о старте нового сезона драмы "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли. Проект "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского выйдет 26 октября. Онлайн-кинотеатр покажет сериал-головоломку "Прометей" с Любовью Аксёновой и Филиппом Янковским в конце года. Также зимой подписчиков Яндекс Плюса ждут авантюрная комедия "Красная поляна" от режиссёра и сценариста "Беспринципных" и славянское аниме "Киберслав". На весну 2025 года запланирована премьера мистического фэнтези по мотивам цикла романов Веры Камши "Этерна". При поддержке сервиса в этом году выйдут фильмы "Руки вверх!" об одной из самых известных поп-групп в истории России, победитель Каннского кинофестиваля "Анора" с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым и сказочный фильм "Огниво" от создателей "По щучьему велению". В новогодние праздники в кино выйдет семейный блокбастер "Волшебник изумрудного города". В 2025 году кинозрителей ждут в прокате комедия "Василий" с Александром Петровым в главной роли, лучший фильм фестиваля "Новый сезон" "Где наши деньги?" о трёх парнях, ограбивших провинциальный банк, и новый комедийный экшн Гая Ричи "Вне закона". В прокат выйдут и два продолжения оригинальных проектов Кинопоиска: "Мажор в Дубае" и "Король и Шут. Фильм". Новую кинофраншизу Плюс Студия построит вокруг произведений Кира Булычева про Алису Селезнёву. В партнёрстве с компанией "Водород" и шоураннером Александром Андрющенко Плюс Студия снимет фильмы и сериалы о героях хита российского проката "Сто лет тому вперёд", подробности которых раскроет позже.
https://ria.ru/20240404/kinopoisk-1937808916.html
https://ria.ru/20220825/kinematograf-1811986356.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ссср, максим матвеев, федор достоевский, филипп янковский, кинопоиск, яндекс
Россия, СССР, Максим Матвеев, Федор Достоевский, Филипп Янковский, Кинопоиск, Яндекс
"Кинопоиск" представит экранизацию по игре Atomic Heart
"Кинопоиск" представит экранизацию Atomic Heart и расширение вселенной BUBBLE
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Кинопоиск" представит экранизацию Atomic Heart, видеоигры от Плюс Студии и расширение вселенной BUBBLE, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
"Кинопоиск" работает над экранизацией Atomic Heart, одного из самых обсуждаемых игровых релизов в России
и мире. Сценарий по мотивам ретрофутуристической вселенной альтернативного СССР
1950-х, в котором произошло восстание роботов, напишет Роман Кантор. Съёмки начнутся в следующем году", - рассказали в пресс-службе.
Как рассказал глава производства оригинального контента "Кинопоиска" Михаил Китаев на презентации нового сезона платформы, "мы приступил над работой по экранизации". "Игра Atomic Heart стала большим событием не только в России, но и в мире… Нам предстоит воплотить в жизнь богатейший мир", - сказал Китаев.
"Планируем начать съемки в следующем году", - добавил он.
Видеоигры и связанный с ними контент — новое стратегическое направление для Плюс Студии. Продюсерский центр Яндекса
стал партнёром компании Game Art Pioneers в разработке видеоигры Distortion, научно-фантастической экшн-RPG. Игру дополнят оригинальный сериал, книга и комикс. Также Плюс Студия спродюсирует вместе с "Акроникс" игру и сериал "Алмазный меч, деревянный меч" по фантастике Ника Перумова.
Кроме того, Плюс Студия в ближайшие годы продолжит создавать и расширять для "Кинопоиска" новые и уже действующие киновселенные. Франшиза по комиксам BUBBLE пополнится девятью новыми фильмами и сериалами. К уже анонсированной "Фурии" добавится сериал по "Майору Грому". В него войдут материалы фильмов и новые сцены, которые специально снимут для сериала — премьера состоится в 2025 году.
"Кинопоиск" также сообщил о старте нового сезона драмы "Триггер" с Максимом Матвеевым
в главной роли.
Проект "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского
выйдет 26 октября.
Онлайн-кинотеатр покажет сериал-головоломку "Прометей" с Любовью Аксёновой и Филиппом Янковским
в конце года. Также зимой подписчиков Яндекс Плюса ждут авантюрная комедия "Красная поляна" от режиссёра и сценариста "Беспринципных" и славянское аниме "Киберслав".
На весну 2025 года запланирована премьера мистического фэнтези по мотивам цикла романов Веры Камши "Этерна".
При поддержке сервиса в этом году выйдут фильмы "Руки вверх!" об одной из самых известных поп-групп в истории России, победитель Каннского кинофестиваля "Анора" с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым и сказочный фильм "Огниво" от создателей "По щучьему велению".
В новогодние праздники в кино выйдет семейный блокбастер "Волшебник изумрудного города". В 2025 году кинозрителей ждут в прокате комедия "Василий" с Александром Петровым
в главной роли, лучший фильм фестиваля "Новый сезон" "Где наши деньги?" о трёх парнях, ограбивших провинциальный банк, и новый комедийный экшн Гая Ричи "Вне закона".
В прокат выйдут и два продолжения оригинальных проектов Кинопоиска: "Мажор в Дубае" и "Король и Шут. Фильм".
Новую кинофраншизу Плюс Студия построит вокруг произведений Кира Булычева про Алису Селезнёву. В партнёрстве с компанией "Водород" и шоураннером Александром Андрющенко
Плюс Студия снимет фильмы и сериалы о героях хита российского проката "Сто лет тому вперёд", подробности которых раскроет позже.