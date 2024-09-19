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Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест построят в Химках - РИА Новости, 19.09.2024
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13:13 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/khimki-1973613054.html
Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест построят в Химках
Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест построят в Химках - РИА Новости, 19.09.2024
Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест построят в Химках
В городском округе Химки возведут воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест, он будет включать школу и детский сад, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:13
2024-09-19T13:13
строительство
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В городском округе Химки возведут воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест, он будет включать школу и детский сад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Работы на объекте незавершенного строительства в ЖК "Новогорск Парк" планируют завершить к началу 2026 года. Муниципальные депутаты Владислав Мирзонов и Руслан Шаипов встретились с представителями подрядной организации и министерства строительного комплекса Московской области, чтобы обсудить детали нового проекта. "Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений. Мы со стороны депутатского корпуса вместе с родительским сообществом будем осуществлять контроль за строительством", – цитирует пресс-служба Шаипова. По условиям проекта площадь будущего воспитательно-образовательного комплекса составит более 5 тысяч квадратных метров. Прилегающая территория также преобразится. Для юных химчан построят современные детские и спортивные площадки. "Объект к микрорайоне Новогорск будет достроен в соответствии с задачами нацпроекта "Образование". Проект поможет решить вопрос с дополнительными местами для детей и разгрузить близлежащие учреждения образования", — отметил начальник управления строительства городского округа Химки Роман Глаголев. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что в городском округе Химки также продолжается реконструкция детского сада "Радуга". Там приступили к монтажу окон и витражей. Сейчас строители устанавливают системы отопления и канализации, обустраивают наружные сети и выполняют внутреннюю отделку. Прилегающую территорию готовят к благоустройству. Строительная готовность образовательного учреждения составляет 41%. По программе срок сдачи объекта – 2025 год.
https://ria.ru/20240917/perekhody-1973257824.html
https://ria.ru/20240918/khimki-1973390882.html
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строительство, химки (городской округ в московской области)
Строительство, Химки (городской округ в Московской области)

Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест построят в Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокВоспитательно-образовательный комплекс на 270 мест построят в Химках
Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест построят в Химках - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест построят в Химках
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В городском округе Химки возведут воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест, он будет включать школу и детский сад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы на объекте незавершенного строительства в ЖК "Новогорск Парк" планируют завершить к началу 2026 года. Муниципальные депутаты Владислав Мирзонов и Руслан Шаипов встретились с представителями подрядной организации и министерства строительного комплекса Московской области, чтобы обсудить детали нового проекта.
"Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений. Мы со стороны депутатского корпуса вместе с родительским сообществом будем осуществлять контроль за строительством", – цитирует пресс-служба Шаипова.
По условиям проекта площадь будущего воспитательно-образовательного комплекса составит более 5 тысяч квадратных метров. Прилегающая территория также преобразится. Для юных химчан построят современные детские и спортивные площадки.
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"Объект к микрорайоне Новогорск будет достроен в соответствии с задачами нацпроекта "Образование". Проект поможет решить вопрос с дополнительными местами для детей и разгрузить близлежащие учреждения образования", — отметил начальник управления строительства городского округа Химки Роман Глаголев.
Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что в городском округе Химки также продолжается реконструкция детского сада "Радуга". Там приступили к монтажу окон и витражей. Сейчас строители устанавливают системы отопления и канализации, обустраивают наружные сети и выполняют внутреннюю отделку. Прилегающую территорию готовят к благоустройству. Строительная готовность образовательного учреждения составляет 41%. По программе срок сдачи объекта – 2025 год.
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