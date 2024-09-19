Генсек "Хезболлы" заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах
"Хезболла": командиры движения используют старые пейджеры, поэтому не пострадали
© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Командный состав "Хезболлах" не получал заминированных пейджеров и располагает безопасными средствами связи, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
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"Командиры высшего состава используют пейджеры старого образца, новые были переданы так как планировалось, поэтому наш командный состав не пострадал при этом чудовищном действии", - сообщил Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.
По его словам, ряду участников движения не были розданы пейджеры, еще часть устройств была отключена во время диверсии.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.