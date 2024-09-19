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Генсек "Хезболлы" заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах - РИА Новости, 19.09.2024
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18:06 19.09.2024 (обновлено: 19:11 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973702739.html
Генсек "Хезболлы" заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах
Генсек "Хезболлы" заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах - РИА Новости, 19.09.2024
Генсек "Хезболлы" заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах
Командный состав "Хезболлах" не получал заминированных пейджеров и располагает безопасными средствами связи, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:06
2024-09-19T19:11
хезболла
в мире
детонация сотен пейджеров в ливане
ливан
израиль
хасан насрулла
мария захарова
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Командный состав "Хезболлах" не получал заминированных пейджеров и располагает безопасными средствами связи, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.&quot;Командиры высшего состава используют пейджеры старого образца, новые были переданы так как планировалось, поэтому наш командный состав не пострадал при этом чудовищном действии&quot;, - сообщил Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.По его словам, ряду участников движения не были розданы пейджеры, еще часть устройств была отключена во время диверсии.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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хезболла, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане, ливан, израиль, хасан насрулла, мария захарова, россия
Хезболла, В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Ливан, Израиль, Хасан Насрулла, Мария Захарова, Россия
Генсек "Хезболлы" заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах

"Хезболла": командиры движения используют старые пейджеры, поэтому не пострадали

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Командный состав "Хезболлах" не получал заминированных пейджеров и располагает безопасными средствами связи, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
«

"Командиры высшего состава используют пейджеры старого образца, новые были переданы так как планировалось, поэтому наш командный состав не пострадал при этом чудовищном действии", - сообщил Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.

По его словам, ряду участников движения не были розданы пейджеры, еще часть устройств была отключена во время диверсии.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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ХезболлаВ миреДетонация сотен пейджеров в ЛиванеЛиванИзраильХасан НасруллаМария ЗахароваРоссия
 
 
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