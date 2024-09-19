https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973702739.html

Генсек "Хезболлы" заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах

Генсек "Хезболлы" заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах - РИА Новости, 19.09.2024

Генсек "Хезболлы" заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах

Командный состав "Хезболлах" не получал заминированных пейджеров и располагает безопасными средствами связи, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:06

2024-09-19T18:06

2024-09-19T19:11

хезболла

в мире

детонация сотен пейджеров в ливане

ливан

израиль

хасан насрулла

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Командный состав "Хезболлах" не получал заминированных пейджеров и располагает безопасными средствами связи, заявил генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла."Командиры высшего состава используют пейджеры старого образца, новые были переданы так как планировалось, поэтому наш командный состав не пострадал при этом чудовищном действии", - сообщил Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.По его словам, ряду участников движения не были розданы пейджеры, еще часть устройств была отключена во время диверсии.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хезболла, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане, ливан, израиль, хасан насрулла, мария захарова, россия