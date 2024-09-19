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"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе
"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе - РИА Новости, 19.09.2024
"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по трем опорным пунктам армии Израиля на ливано-израильской границе, сообщается в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:41
2024-09-19T16:41
2024-09-19T16:41
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по трем опорным пунктам армии Израиля на ливано-израильской границе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в четверг. "Бойцы исламского сопротивления открыли огонь из ствольной артиллерии по опорному пункту израильского противника Рамия",- написано в заявлении. Также под огнем артиллерии ливанского сопротивления оказались опорные пункты Зрайат и Ханита. Как сообщает пресс-служба, во всех трех атаках зафиксированы прямые попадания. Атаки стали ответом на удары израильской авиации по ливанским приграничным поселениям. В четверг утром бойцы "Хезболлах" атаковали направленными ракетами место скопления израильских военных, в результате в рядах израильских военнослужащих были погибшие и раненные.
https://radiosputnik.ru/20240919/istorik-1973599016.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе
"Хезболла" открыла огонь из артиллерии по трем опорным пунктам ЦАХАЛ