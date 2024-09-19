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"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе - РИА Новости, 19.09.2024
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16:41 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973681269.html
"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе
"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе - РИА Новости, 19.09.2024
"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по трем опорным пунктам армии Израиля на ливано-израильской границе, сообщается в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:41
2024-09-19T16:41
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по трем опорным пунктам армии Израиля на ливано-израильской границе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в четверг. "Бойцы исламского сопротивления открыли огонь из ствольной артиллерии по опорному пункту израильского противника Рамия",- написано в заявлении. Также под огнем артиллерии ливанского сопротивления оказались опорные пункты Зрайат и Ханита. Как сообщает пресс-служба, во всех трех атаках зафиксированы прямые попадания. Атаки стали ответом на удары израильской авиации по ливанским приграничным поселениям. В четверг утром бойцы "Хезболлах" атаковали направленными ракетами место скопления израильских военных, в результате в рядах израильских военнослужащих были погибшие и раненные.
https://radiosputnik.ru/20240919/istorik-1973599016.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе

"Хезболла" открыла огонь из артиллерии по трем опорным пунктам ЦАХАЛ

© Фото : предоставлено пресс-службой ХезболлахБойцы ливанского движения "Хезболла"
Бойцы ливанского движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
Бойцы ливанского движения "Хезболла". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по трем опорным пунктам армии Израиля на ливано-израильской границе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в четверг.
"Бойцы исламского сопротивления открыли огонь из ствольной артиллерии по опорному пункту израильского противника Рамия",- написано в заявлении.
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Также под огнем артиллерии ливанского сопротивления оказались опорные пункты Зрайат и Ханита. Как сообщает пресс-служба, во всех трех атаках зафиксированы прямые попадания.
Атаки стали ответом на удары израильской авиации по ливанским приграничным поселениям.
В четверг утром бойцы "Хезболлах" атаковали направленными ракетами место скопления израильских военных, в результате в рядах израильских военнослужащих были погибшие и раненные.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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