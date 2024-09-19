https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973681269.html

"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе

"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе - РИА Новости, 19.09.2024

"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по трем опорным пунктам армии Израиля на ливано-израильской границе, сообщается в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:41

2024-09-19T16:41

2024-09-19T16:41

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по трем опорным пунктам армии Израиля на ливано-израильской границе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в четверг. "Бойцы исламского сопротивления открыли огонь из ствольной артиллерии по опорному пункту израильского противника Рамия",- написано в заявлении. Также под огнем артиллерии ливанского сопротивления оказались опорные пункты Зрайат и Ханита. Как сообщает пресс-служба, во всех трех атаках зафиксированы прямые попадания. Атаки стали ответом на удары израильской авиации по ливанским приграничным поселениям. В четверг утром бойцы "Хезболлах" атаковали направленными ракетами место скопления израильских военных, в результате в рядах израильских военнослужащих были погибшие и раненные.

https://radiosputnik.ru/20240919/istorik-1973599016.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году