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Мэр Харькова заявил о новых взрывах в городе
Мэр Харькова заявил о новых взрывах в городе - РИА Новости, 19.09.2024
Мэр Харькова заявил о новых взрывах в городе
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:18
2024-09-19T05:18
2024-09-19T05:18
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "Снова удар по городу. На этот раз, предварительно, тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее телеканал "24 Канал" сообщал о взрывах в Харькове в 23.52 среды и 00.00 четверга. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 04.11 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
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харьков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, В мире
Мэр Харькова заявил о новых взрывах в городе
Мэр Харькова Терехов заявил о новых взрывах на фоне воздушной тревоги