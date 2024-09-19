https://ria.ru/20240919/kharkov-1973547796.html

Мэр Харькова заявил о новых взрывах в городе

Мэр Харькова заявил о новых взрывах в городе - РИА Новости, 19.09.2024

Мэр Харькова заявил о новых взрывах в городе

Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T05:18

2024-09-19T05:18

2024-09-19T05:18

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "Снова удар по городу. На этот раз, предварительно, тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее телеканал "24 Канал" сообщал о взрывах в Харькове в 23.52 среды и 00.00 четверга. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 04.11 мск звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240915/vzryvy-1972820300.html

харьков

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