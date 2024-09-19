https://ria.ru/20240919/izrail-1973713881.html

Минобороны Израиля сообщило о переходе на новый этап войны

Минобороны Израиля сообщило о переходе на новый этап войны - РИА Новости, 19.09.2024

Минобороны Израиля сообщило о переходе на новый этап войны

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль вышел на новый этап военных действий и будет продолжать действовать против шиитского движения... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:21

2024-09-19T19:21

2024-09-19T19:42

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль вышел на новый этап военных действий и будет продолжать действовать против шиитского движения "Хезболлах", сообщил в четверг новостной портал ynet."Мы вышли на новый этап войны, "Хезболлах" чувствует, что ее преследуют, и мы будем продолжать действовать против неё", - цитирует портал речь министра.

https://ria.ru/20240919/livan-1973694634.html

израиль

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израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире