https://ria.ru/20240919/izrail-1973691943.html

Источники: Израиль нанес удары по нескольким поселениям на юге Ливана

Источники: Израиль нанес удары по нескольким поселениям на юге Ливана - РИА Новости, 19.09.2024

Источники: Израиль нанес удары по нескольким поселениям на юге Ливана

Израильская авиация нанесла серию ударов одновременно по нескольким поселениям на юге Ливана, сообщили РИА Новости ливанские полевые источники. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:17

2024-09-19T17:17

2024-09-19T17:25

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БЕЙРУТ, 19 сен – РИА Новости. Израильская авиация нанесла серию ударов одновременно по нескольким поселениям на юге Ливана, сообщили РИА Новости ливанские полевые источники."Интенсивные израильские авиаудары по нескольким населённым пунктам на юге Ливана были отмечены с началом выступления генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насрулла", - сообщил источник.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973693229.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973622791.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль