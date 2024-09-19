https://ria.ru/20240919/investitsii-1973555624.html

Индия и Россия обсуждают заключение соглашения о поощрении инвестиций

Индия и Россия обсуждают заключение соглашения о поощрении инвестиций - РИА Новости, 19.09.2024

Индия и Россия обсуждают заключение соглашения о поощрении инвестиций

Индия и Россия ведут переговоры о скорейшем заключении нового соглашения для наращивания инвестиций и делового сотрудничества, сообщила газета Hindustan Times. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:31

2024-09-19T08:31

2024-09-19T08:31

экономика

индия

россия

дальний восток

нарендра моди

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. Индия и Россия ведут переговоры о скорейшем заключении нового соглашения для наращивания инвестиций и делового сотрудничества, сообщила газета Hindustan Times. "Переговоры по предлагаемому инвестиционному договору проводились в виртуальном формате 18-19 июля, чуть больше, чем через неделю после того, как этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Нарендры Моди и президента Владимира Путина в Москве 9 июля. Официальные лица обеих стран взаимно согласились скорейшим образом заключить соглашение о поощрении и защите инвестиций", - сообщает издание со ссылкой на источники. Как отметил один из собеседников издания, предлагаемый договор улучшит взаимные перспективы инвестиций, поскольку инвесторы обеих стран имеют общие интересы в определенных секторах, где они могут дополнять друг друга в цепочке создания стоимости. "Например, Индия заинтересована в районах добычи нефти и газа, в то время как россияне заинтересованы в секторе добычи Индии", - сказал собеседник издания. С индийской стороны также есть интерес к инвестициям в развитие российского Дальнего Востока, Северного морского пути, энергетики, инфраструктуры и судостроения, особенно судов ледового класса, усиленных для навигации по морскому льду. В свою очередь, Россия стремится инвестировать часть торгового профицита в Индию, поскольку это быстроразвивающаяся экономика, большое количество деловых делегаций из России посетили Индию для изучения возможностей в сфере энергетики, нефтехимии, инфраструктуры, строительства и железных дорог, отметили собеседники издания. Другие области, представляющие интерес для обеих сторон, — это фармацевтическая цепочка, сталь и банковское дело. Российская сторона пригласила индийских инвесторов реализовать высокотехнологичные инвестиционные проекты на своем Дальнем Востоке. С другой стороны, Индия пригласила российских инвесторов создать производственные мощности в новых промышленных городах в рамках своей программы промышленного коридора. Хотя временные рамки для завершения договора не установлены, обе стороны надеются заключить его как можно скорее, заявили собеседники газеты. Объем торговли между Индией и Россией в 2023-2024 годах увеличился до 65 миллиардов долларов, более чем вдвое превысив цель в 30 миллиардов долларов, установленную к 2025 году. В июле президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поставили задачу к 2030 году довести объем двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240710/vizit-1958743496.html

https://ria.ru/20240715/indiya-1959791848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, индия, россия, дальний восток, нарендра моди, владимир путин