https://ria.ru/20240919/inoagent-1973716121.html

В России иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов

В России иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов - РИА Новости, 19.09.2024

В России иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов

Приобретение гражданином или гражданским служащим статуса иностранного агента стало основанием для исключения лица из кадрового резерва федеральных госорганов,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:42

2024-09-19T19:42

2024-09-19T19:42

россия

владимир путин

иноагенты

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Приобретение гражданином или гражданским служащим статуса иностранного агента стало основанием для исключения лица из кадрового резерва федеральных госорганов, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина была опубликован в четверг.Своим указом глава государства внес изменения в "Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории", которое было утверждено в 2017 году."Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории… следующие изменения", - говорится в указе.Пункт 52 положения, в котором описаны основания для исключения гражданского служащего из кадрового резерва, был дополнен подпунктом "м" следующего содержания: "приобретение гражданином статуса иностранного агента". Аналогичным подпунктом был дополнен пункт 53 об основаниях для исключения гражданина из кадрового резерва.

https://ria.ru/20240909/shtrafy-1971601323.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, иноагенты