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В России иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов - РИА Новости, 19.09.2024
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19:42 19.09.2024
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В России иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов
В России иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов - РИА Новости, 19.09.2024
В России иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов
Приобретение гражданином или гражданским служащим статуса иностранного агента стало основанием для исключения лица из кадрового резерва федеральных госорганов,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:42
2024-09-19T19:42
россия
владимир путин
иноагенты
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Приобретение гражданином или гражданским служащим статуса иностранного агента стало основанием для исключения лица из кадрового резерва федеральных госорганов, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина была опубликован в четверг.Своим указом глава государства внес изменения в "Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории", которое было утверждено в 2017 году."Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории… следующие изменения", - говорится в указе.Пункт 52 положения, в котором описаны основания для исключения гражданского служащего из кадрового резерва, был дополнен подпунктом "м" следующего содержания: "приобретение гражданином статуса иностранного агента". Аналогичным подпунктом был дополнен пункт 53 об основаниях для исключения гражданина из кадрового резерва.
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россия, владимир путин, иноагенты
Россия, Владимир Путин, иноагенты
В России иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов

Статус иноагента будет основанием для исключения из кадрового резерва госорганов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Приобретение гражданином или гражданским служащим статуса иностранного агента стало основанием для исключения лица из кадрового резерва федеральных госорганов, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина была опубликован в четверг.
Своим указом глава государства внес изменения в "Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории", которое было утверждено в 2017 году.
«
"Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории… следующие изменения", - говорится в указе.
Пункт 52 положения, в котором описаны основания для исключения гражданского служащего из кадрового резерва, был дополнен подпунктом "м" следующего содержания: "приобретение гражданином статуса иностранного агента". Аналогичным подпунктом был дополнен пункт 53 об основаниях для исключения гражданина из кадрового резерва.
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