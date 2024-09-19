В России иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов
Статус иноагента будет основанием для исключения из кадрового резерва госорганов
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Приобретение гражданином или гражданским служащим статуса иностранного агента стало основанием для исключения лица из кадрового резерва федеральных госорганов, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина была опубликован в четверг.
Своим указом глава государства внес изменения в "Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории", которое было утверждено в 2017 году.
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"Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории… следующие изменения", - говорится в указе.
Пункт 52 положения, в котором описаны основания для исключения гражданского служащего из кадрового резерва, был дополнен подпунктом "м" следующего содержания: "приобретение гражданином статуса иностранного агента". Аналогичным подпунктом был дополнен пункт 53 об основаниях для исключения гражданина из кадрового резерва.
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