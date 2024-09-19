https://ria.ru/20240919/habenskij-1973633493.html

В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского

В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского - РИА Новости, 19.09.2024

В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского

С худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским все в порядке, у него обычный рабочий день, сообщил РИА Новости заместитель худрука театра по связям с... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:47

2024-09-19T13:47

2024-09-19T13:47

самара

константин хабенский

культура

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МОСКВА/САРАТОВ, 19 сен – РИА Новости. С худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским все в порядке, у него обычный рабочий день, сообщил РИА Новости заместитель худрука театра по связям с общественностью Вадим Верник. "С Константином Хабенским все нормально. У него сегодня обычный рабочий день", - сказал Верник, комментируя сообщения СМИ о госпитализации Хабенского. В концертном агентстве Line Up Group сообщили РИА Новости, что продажа билетов на ближайший концерт с участием Хабенского продолжается. "Продолжается, потому что с артистом все в порядке... У артиста все в порядке со здоровьем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, продолжается ли продажа билетов на концерт Хабенского 26 сентября в Самаре.

https://ria.ru/20230220/mkht-1853289081.html

https://ria.ru/20240830/kanye-1969430709.html

самара

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самара, константин хабенский, культура