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В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского - РИА Новости, 19.09.2024
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13:47 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/habenskij-1973633493.html
В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского
В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского - РИА Новости, 19.09.2024
В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского
С худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским все в порядке, у него обычный рабочий день, сообщил РИА Новости заместитель худрука театра по связям с... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:47
2024-09-19T13:47
самара
константин хабенский
культура
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МОСКВА/САРАТОВ, 19 сен – РИА Новости. С худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским все в порядке, у него обычный рабочий день, сообщил РИА Новости заместитель худрука театра по связям с общественностью Вадим Верник. "С Константином Хабенским все нормально. У него сегодня обычный рабочий день", - сказал Верник, комментируя сообщения СМИ о госпитализации Хабенского. В концертном агентстве Line Up Group сообщили РИА Новости, что продажа билетов на ближайший концерт с участием Хабенского продолжается. "Продолжается, потому что с артистом все в порядке... У артиста все в порядке со здоровьем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, продолжается ли продажа билетов на концерт Хабенского 26 сентября в Самаре.
https://ria.ru/20230220/mkht-1853289081.html
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самара, константин хабенский, культура
Самара, Константин Хабенский, Культура
В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского

Замхудрука МХТ им. Чехова Верник: с Хабенским все в порядке, у него рабочий день

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонстантин Хабенский
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Хабенский. Архивное фото
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МОСКВА/САРАТОВ, 19 сен – РИА Новости. С худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским все в порядке, у него обычный рабочий день, сообщил РИА Новости заместитель худрука театра по связям с общественностью Вадим Верник.
"С Константином Хабенским все нормально. У него сегодня обычный рабочий день", - сказал Верник, комментируя сообщения СМИ о госпитализации Хабенского.
Сбор труппы МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра
20 февраля 2023, 21:29
В концертном агентстве Line Up Group сообщили РИА Новости, что продажа билетов на ближайший концерт с участием Хабенского продолжается.
"Продолжается, потому что с артистом все в порядке... У артиста все в порядке со здоровьем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, продолжается ли продажа билетов на концерт Хабенского 26 сентября в Самаре.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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30 августа, 12:10
 
СамараКонстантин ХабенскийКультура
 
 
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