https://ria.ru/20240919/habenskij-1973633493.html
В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского
В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского - РИА Новости, 19.09.2024
В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского
С худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским все в порядке, у него обычный рабочий день, сообщил РИА Новости заместитель худрука театра по связям с... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:47
2024-09-19T13:47
2024-09-19T13:47
самара
константин хабенский
культура
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МОСКВА/САРАТОВ, 19 сен – РИА Новости. С худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским все в порядке, у него обычный рабочий день, сообщил РИА Новости заместитель худрука театра по связям с общественностью Вадим Верник. "С Константином Хабенским все нормально. У него сегодня обычный рабочий день", - сказал Верник, комментируя сообщения СМИ о госпитализации Хабенского. В концертном агентстве Line Up Group сообщили РИА Новости, что продажа билетов на ближайший концерт с участием Хабенского продолжается. "Продолжается, потому что с артистом все в порядке... У артиста все в порядке со здоровьем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, продолжается ли продажа билетов на концерт Хабенского 26 сентября в Самаре.
https://ria.ru/20230220/mkht-1853289081.html
https://ria.ru/20240830/kanye-1969430709.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, константин хабенский, культура
Самара, Константин Хабенский, Культура
В МХТ опровергли сообщения СМИ о госпитализации Константина Хабенского
Замхудрука МХТ им. Чехова Верник: с Хабенским все в порядке, у него рабочий день