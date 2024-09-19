https://ria.ru/20240919/gruziya-1973679605.html

В парламенте Грузии заявили о нападении США

В парламенте Грузии заявили о нападении США - РИА Новости, 19.09.2024

В парламенте Грузии заявили о нападении США

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил санкции США с нападением на страну, его слова приводит Sputnik Грузия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:30

2024-09-19T16:30

2024-09-19T16:55

в мире

грузия

сша

вашингтон (штат)

энтони блинкен

sputnik грузия

евросоюз

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855423713_0:0:2712:1526_1920x0_80_0_0_b74d4c99dfe814f81982fd8f9454825f.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил санкции США с нападением на страну, его слова приводит Sputnik Грузия в своем Telegram-канале."Для перезагрузки отношений должны прекратить ложные обвинения, которые звучат в адрес Грузии и грузинского народа. Частью ложных обвинений является введение санкций, особенно в отношении полицейских. В любой стране полицейский — лицо государства и его представитель. Поэтому любое нападение на полицейского — это нападение на государство", — сказал он.Так политик прокомментировал введение западных санкций.Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер 6 июня заявил, что США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии. Миллер уточнил, что речь идет о двух-трех десятках лиц, которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но им запрещается въезд на территорию США.Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают программу финансовой помощи Грузии из-за принятия в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование Минобороны Грузии. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля — 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.

https://ria.ru/20240913/gruziya-1972450911.html

https://ria.ru/20240917/gruziya-1973188078.html

грузия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, sputnik грузия, евросоюз, министерство обороны сша, политика