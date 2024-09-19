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В парламенте Грузии заявили о нападении США - РИА Новости, 19.09.2024
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16:30 19.09.2024 (обновлено: 16:55 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/gruziya-1973679605.html
В парламенте Грузии заявили о нападении США
В парламенте Грузии заявили о нападении США - РИА Новости, 19.09.2024
В парламенте Грузии заявили о нападении США
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил санкции США с нападением на страну, его слова приводит Sputnik Грузия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:30
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил санкции США с нападением на страну, его слова приводит Sputnik Грузия в своем Telegram-канале.&quot;Для перезагрузки отношений должны прекратить ложные обвинения, которые звучат в адрес Грузии и грузинского народа. Частью ложных обвинений является введение санкций, особенно в отношении полицейских. В любой стране полицейский — лицо государства и его представитель. Поэтому любое нападение на полицейского — это нападение на государство&quot;, — сказал он.Так политик прокомментировал введение западных санкций.Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер 6 июня заявил, что США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии. Миллер уточнил, что речь идет о двух-трех десятках лиц, которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но им запрещается въезд на территорию США.Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают программу финансовой помощи Грузии из-за принятия в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование Минобороны Грузии. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля — 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.
https://ria.ru/20240913/gruziya-1972450911.html
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в мире, грузия, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, sputnik грузия, евросоюз, министерство обороны сша, политика
В мире, Грузия, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Sputnik Грузия, Евросоюз, Министерство обороны США, Политика
В парламенте Грузии заявили о нападении США

Спикер парламента Грузии Папуашвили сравнил санкции США с нападением на страну

© Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Sputnik / Stringer
Парламент Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил санкции США с нападением на страну, его слова приводит Sputnik Грузия в своем Telegram-канале.
«

"Для перезагрузки отношений должны прекратить ложные обвинения, которые звучат в адрес Грузии и грузинского народа. Частью ложных обвинений является введение санкций, особенно в отношении полицейских. В любой стране полицейский — лицо государства и его представитель. Поэтому любое нападение на полицейского — это нападение на государство", — сказал он.

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Так политик прокомментировал введение западных санкций.
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер 6 июня заявил, что США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии. Миллер уточнил, что речь идет о двух-трех десятках лиц, которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но им запрещается въезд на территорию США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают программу финансовой помощи Грузии из-за принятия в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование Минобороны Грузии.
Кроме того, в Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля — 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.
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